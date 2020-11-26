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【愛妻號】由初戀情人到夫妻共走過高低18年　楊潮凱：過好生活要娶好老婆

娛樂 11:20 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

楊潮凱與初戀情人相愛18年，靠太太提點成功買樓結婚。

楊潮凱是圈中出名專一的好男人，與中學相識的初戀情人江玉儀（叮叮）於2013年結婚，二人在兩年前誕下愛女楊心悅。一向甚少分享與太太合照的楊潮凱，罕有地發放一張婚照，慶祝與太太相愛18周年，經歷多年來的風雨高低，感謝對方仍然相伴相隨。

現年35歲的楊潮凱在中學時期邂逅初戀情人江玉儀，離開校園後他們分別投身演藝圈和教育界，但未有拉遠二人距離，直到2013年、拍拖11年時決定結束愛情長跑，步入婚姻旅程，婚後四年宣佈懷孕，並於2018年誕下女兒楊心悅。

【愛妻號】不做TVB「親生仔」寧做湊女公　楊潮凱︰寧願不做男主角要陪女兒學行

楊凱潮與太太有共識讓女兒自行選擇將來道路。（資料圖片）

楊潮凱網上放閃

由於太太是圈外人，楊潮凱一直極少發放與太太的合照。

在昨晚（11月25日），他罕有地上載與太太結婚時穿上禮服的服紗照片，來慶祝二人走過18個寒暑：「相愛十八年，經歷人生高低起跌，謝謝有你一直陪伴我，不離不棄，永遠愛您。#十八周年快樂」

【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算　楊潮凱：要過好生活全靠好老婆

相戀到結婚以來楊潮凱都極少分享與太太的合照。（Facebook圖片）

【公屋仔上車】楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭　全靠老師太太看準時機成功上車

成功男人背後的女人

有別太太的擁有穩定職業，楊潮凱在娛樂圈這個花花世界，一直以來都保持零緋聞的好老公形象。

他曾接受訪問時提及，二人之間充滿信件：「太太很放心，使我有心亦不敢去發展，覺得信任比當下快感更重要，因為當下誘惑、開心而破壞建立多年的關係，覺得不值得。我是工作狂，寧願將心力放在工作上。」

成功的男人背後的女人非常重要，公屋出身的楊潮凱於28歲當年，全靠精打細算的太太加上運氣，成功買樓上車。他回想買樓當日，清晨6時才收工，中午睡醒後太太突然叫「睇樓」，他在毫無準備下出街。兩人是首次置業人士，視察一輪後果然有心水，一計之下覺得供到，便當機立斷落訂。

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同時間兩人正準備結婚擺酒，再加上買樓付首期，二人可說是「一鋪清袋」：「之後我甚麼角色都接，劇集產量非常高，並希望在事業上衝多幾年。」

楊潮凱於2012年首置將軍澳區的500多呎單位後，再樓換樓，花600多萬購入同屋苑600多呎單位。所以他在節目笑言：「我們好好彩，兩個月後我們已買不起了。要過好的生活便要娶一個好的老婆。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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