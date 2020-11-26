【港大藏屍案】陪審團以5:2裁定張祺忠謀殺罪名成立　押後下月3日判刑

港大前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案，由4男3女組成的7人陪審團今（26日）午退庭商議至今約7小時後，以大比數5比2裁定張祺忠謀殺罪名成立，張祺忠聞判後表現冷靜。



辯方指雖然明白謀殺罪只有一種判刑，但仍希望就被告早前已承認的防止合法埋葬罪作求情，辯方並指已準備由過百人簽署的求情信。法官將案件押後至12月3日，屆時再聽取求情及判刑。



涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。被告早於案件開審前表示願承認誤殺罪，惟不獲控方接納。



審訊期間控方案情指，死者於8月16日晚於家中就洗手間問題，而與任職廉署調查員的女兒張思慧（30歲）發生爭執，女兒其後離家出走。當晚稍後，於被告位於港大宿舍偉倫堂留宿的死者胞妹張慧文透過房門，目睹被告疑似壓著死者於床上，她更以為兩人在親熱，而控方指被告當時正以電線將死者勒斃。



被告於殺妻後將死者的屍體藏於行李篋內，期間被告向姨仔及子女訛稱死者一早出門後失蹤。被告其後更與女兒前往警署，就妻子失蹤一事報案。



警方於兩天後前往偉倫堂調查時，卻巧遇被告召GOGOVAN將一個木箱從宿舍運送往辦公室，被告當時向警方解釋，木箱內載有學生迎新營的物資。警方其後再向被告查問木箱一事，被告向警方展示一些木板，聲稱已將木箱拆開。



直至8月28日，警方起疑再次搜查被告的辦公室，才於辦公室內發現木箱，木箱內藏有一個行李篋，死者僅身穿內衣褲被藏屍篋內，頸上纏有兩條電線。



控方指被告為金錢而對妻子動殺機，而導火線源於案發前一天，死者將一張由被告戶口開出的400萬元支票兌現，而當時被告尚有兩張金額分別為600萬元及670萬元的支票，被告擔心妻子亦會將該兩張支票兌現，因此動手殺害妻子。而且警方曾於被告家中搜得一張欠單，上面列明被告欠死者670萬元。



但被告於自辯時曾解釋，他於殺妻後才知道妻子曾嘗試將400萬元的支票兌現，而他早前向妻子開出的支票，是由於妻子聲稱被告多年來賺取的薪水中，她亦佔一半，因此要求他開出支票，以證明被告欠她670萬元。



被告於自辯時談及多年來均時常遭妻子辱罵，妻子更會以「X街」、「廢」等字眼侮辱他，但他一直罵不還口，直至近年，他發現自己對妻子的忍耐能力下降。直至案發當晚，他不滿妻子責備女兒買回家的橙汁不好喝，兩人因此起爭執，最終被告於伸手到床下取拖鞋時摸到兩條電線，便一時失控將妻子勒斃，他事後更無法記起行兇經過。



但控方指出被告雖然患有抑鬱症，嚴重程度卻不足以讓他完全失去自控能力，並指被告行兇時意識清醒。

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記者：楊詠渝