【新冠肺炎】料明年1月前可緊急使用新冠疫苗　花旗分析全球群體免疫最快時間

▲ 花旗分析全球群體免疫最快時間。

全球新冠疫情持續，疫苗研發接連報捷，相信很快便能獲批緊急使用授權。花旗報告分析，假如輝瑞、牛津大學與阿斯特捷利康、莫德納（Moderna）3種疫苗能於下月或明年1月獲批，全球主要經濟體便可在明年第2、3季度廣泛分發疫苗。

花旗報告指出，如要達至全球群體免疫，疫苗施打人數要佔人口7成以上，才能形成群體免疫。故相信，假如輝瑞、牛津大學與阿斯特捷利康、莫德納（Moderna）3種疫苗於下月至明年1月間獲FDA緊急使用授權，已經預購疫苗的已開發經濟體，便可於明年第2、3季廣泛分配疫苗，並在第4季達到群體免疫，即2021年下半年。

不過，對於新興經濟體，疫苗分發恐怖需要較長時間，低收入國家更可能要等到2022年底甚至更遲。

同場加映日常活動感染風險及新冠病毒存活時間：

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疫苗效能

牛津疫苗接種兩劑全劑疫苗防護率為62%。但若接種半劑後，再接種全劑，防護率可高達90%，可令整體防護率升至70%。至於輝瑞（Pfizer）及Moderna的防護率均為95%。

詳情及疫苗比較即睇：【新冠疫苗】全球新冠疫苗研發成果一覽 比較牛津、輝瑞及Moderna疫苗差異

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責任編輯：楊宛茜