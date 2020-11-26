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【施政報告2020】林鄭月娥指住宅物業只跌5%至6%　若撤樓市辣招或現炒賣

社會 11:05 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

行政長官林鄭月娥出席聯合電台節目。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥昨日（25日）發表施政報告，指行政會議已通過修訂《印花稅條例》，亦行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅由今天（26日）起生效。她今日（26日）表示，由於住宅物業售價的下調幅度很少，高峰時亦只下跌了5%至6%，可見剛性需求很大，故相關措施暫時不會作出任何改變，否則或出現炒賣，對首次置業的市民很不利。

林鄭月娥今早出席電台聯播節目時表示，本港的私人發展商、房委或房協等均有能力建屋，惟目前出現不夠地的情況。她稱，本港的住宅物業售價即使在經濟環境下，其售價的下調幅度很少，只有5%至6%，證明剛性需求很大，因為有關的措施暫時「唔郁得」，否則可能會導致有炒賣現象，令樓價飊高，對首次置業的市民很不利。

對於正在出售的綠置居銷情差，她稱曾聽到在考慮買綠置居的市民表示有關單位面積較小，希望可以買到兩房祖面積更大的單位，因此未來可以就綠置居的定位作考慮，但她相信這一期的綠置居單位主要供單身人士，料仍會很受歡迎。

至於被問到會否重推租置計劃，她就指出原則上不反對租置計劃，但若本港的香港房屋政策是一張白紙，會選擇新加坡模式，以出售單位為主，然而，本港一開始就是以出租為主，現時有很多人排隊輪候公屋，若今日容許住了公屋一段時間的市民，以低價購買單位，會令單位失去流動性。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

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記者：郭詩詩

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