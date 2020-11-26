【施政報告2020】林鄭月娥稱撕裂源於有人不理解一國兩制　批立法會不配合施政欠同行基礎

▲ 林鄭月娥指，部份人對一國兩制理解不清楚，是部份導致「撕裂」的原因。（林宇翔攝）

近日愈來愈多港人考慮移民，行政長官林鄭月娥今早（26日）出席電台聯播節目時表示，《施政報告》的最大目標是希望帶給市民希望，但最終每個人選擇到哪個地方發展及安居，都是他們的自由。她又說，經歷過去一年，部份人焦慮不安是可以理解，但香港不是未試過出現移民潮，但之後部分人見到香港發展好就會回流。

被問到是否不能做到與移民的市民「同行」，林鄭月娥回應說，「同行」需要夥伴，又指自己上任初期以為立法會無分黨派、無分立場，但去年修例風波推翻努力，目前在一國兩制初心釐清，定出法律框架後，對行政立法充滿信心，會願意多到立法會與議員溝通。

對於民主派總辭後立法會缺乏多元聲音，林鄭月娥指，是部份議員選擇離開，立法會有憲制功能監察政府，多元的立法會是正常及理想，但做不到並非政府問題，強調立法會過去一年多發揮不到配合政府施政功能，反問同行的基礎在哪裡。

對於是否同意自己是「撕裂2.0」，林鄭月娥表示，撕裂有很多原因，提到每次發生與中央有關的事都會引起撕裂，包括2003年基本法23條立法、2012年國民教育推行、2014年政改風波，到去年的反修例風波，無論涉及哪位特首，社會都出現兩極化，將社會以政治立場區分。

她指，這是因為部份人對一國兩制理解不清楚，甚至去年走至極端，認為香港可以獨立，甚至可以在國際陣線破壞香港和中央關係，指這些事件和行為是部份導致「撕裂」的原因。

林鄭月娥指，今次是首次有特首在施政報告將《一國兩制》獨立成章，指香港市民若不了解一國兩制，甚至被誤導一國兩制的原意和初心，永遠都會有很多困難。

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責任編輯：陳子謙