【有愛社區】疫情下護理中心模擬茶樓　自製點心車送長者蝦餃燒賣

▲ 鄰舍輔導會一間日間護理中心在疫情下模擬茶樓，自製點心車，讓長者繼續享受社區生活。

茶樓一盅兩件是許多老友記摯愛。受疫情所限，院舍長者出入受限，鄰舍輔導會一間日間護理中心就模擬茶樓，自製點心車，讓長者仍能繼續享受熟悉的社區生活，相當有愛。

鄰舍輔導會林心雲伉儷長者日間護理中心模擬茶樓，自製點心車上堆滿點心蒸籠，而車頭掛有中式點心牌如奶皇包、珍珠雞、燒賣等，甚至巧妙地在會場貼上紅雙喜牆紙，職員穿上圍裙推著點心車，乍看格局宛如茶樓。

▲ 日間護理中心模擬茶樓，讓長者繼續享受熟悉的社區生活，相當有愛。（圖片來源：鄰舍輔導會）

現場可見，模擬茶樓亦謹守防疫規則，每4人一枱，並有膠板間隔開各人。而推點心車的職員也有佩戴口罩和手套。鄰舍輔導會在Facebook表示：

為了使到日間護理中心接受照顧的長者，也能繼續享受熟悉的社區生活，我們的同事花盡心思。

不少網民欣賞中心的做法，大讚窩心：「驟眼睇真係幾似一間茶樓，仲有埋點心車，難得老人中心咁有愛同咁有heart做野，讚！」、「老友記在疫情下還可以嘆茶食點心。好窩心啊！」、「那裏的老人家應該很開心。」

有服務使用者的家人，就留言讚中心十分有愛：「這裡是一間有愛的老人中心，各職員都友善，我爸是其中一位受惠長者。真的多謝你們對爸爸細心照顧。」

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責任編輯︰羅嘉欣