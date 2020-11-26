【2020聖誕節】歷山酒店12月2日華麗開幕　率先推自助餐+維多利亞風三層英式下午茶【附早鳥優惠詳情】

▲ 歷山酒店將於12月2日開幕，為大家介紹自助餐及三層英式下午茶。（圖片來源：歷山酒店官網）

長實集團旗下主打宮廷華麗風的歷山酒店（Hotel Alexandra）將於今年12月2日開幕，率先開放餐飲及宴會設施，推出自助午餐、晚餐及下午茶套餐以及一系列的表演活動，歡度聖誕節及新年。

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歷山酒店從富麗堂皇的酒店大堂，到典雅別致的歷山餐廳，及華麗閃爍的維多利亞宮廷式宴會廳，再加上閃爍的聖誕裝飾，酒店的每一個角落充滿宮廷派對節日氣氛。

由2020年12月2日至2021年1月1日，歷山酒店預備了不同的節慶體驗包括特色自助午餐及晚餐、單點美食、維多利亞風下午茶、歡聚筵席套餐、外賣、以及節日限定的聖誕手工精品小店。

聖誕及新年自助餐

歷山酒店於2020年12月2日至2021年1月1日推出自助午餐及晚餐，客人可品嚐到冰鎮海鮮、即場烹調的熱葷、即切烤肉、及各式壽司和甜品。此外，當然不少得節日限定美食，包括烤火雞伴栗子釀餡配金巴利汁、西班牙黑毛豬火腿配哈密瓜、迷迭香烤羊扒伴法式燴菜、芒果拿破崙、以及精選哈根達斯蛋糕等等。

2020年12月24，25，26日及12月31日 餐廳推出節日限定禮遇，包括加拿大雪花蟹腳、現烤瑞士芝士、波士頓龍蝦、法國鴨肝醬拼松露醬、煙三文魚配松露及金葉、慢燒特級澳洲牛肋扒。每位節日限定自助晚餐賓客奉送焗酥皮龍蝦湯一客。

自助餐收費（另收加一服務費）

平安夜及聖誕日 (12月24及25日) 自助午餐 12:00 -14:30 成人 HK$568 ; 長者 HK$518 ; 小童 HK$488 自助晚餐(首輪) 18:00 - 20:00 成人 HK$898 ; 長者 HK$808 ; 小童 HK$768 自助晚餐(次輪) 20:30 - 23:00 成人HK$898 ; 長者HK$808 ; 小童HK$768 禮物日 (12月26日) 自助午餐 12:00 -14:30 成人 HK$568 ; 長者HK$518 ; 小童HK$488 自助晚餐 18:30 - 22:30 成人HK$898 ; 長者HK$808 ; 小童HK$768 大除夕 (12月31日) 自助午餐 12:00 -14:30 成人 HK$428 ; 長者HK$368 ; 小童HK$348 自助晚餐(首輪) 18:00 - 20:00 成人HK$898 ; 長者HK$808 ; 小童HK$768 自助晚餐(次輪) 20:30 - 00:30 成人HK$898 ; 長者HK$808 ; 小童HK$768

節慶活動

酒店在指定日子在自助午餐及晚餐推出不同的節慶活動：

12月24日 : 聖誕老人派禮物、小丑氣球及魔術表演 （只限晚餐時段）

12月25-26日 : 聖誕老人派禮物、小丑氣球及魔術表演

12月31日 : 小丑氣球及魔術表演，除夕倒數

維多利亞宮廷式下午茶套餐（每位HK$268，另收加一服務費）

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於歷山餐廳華麗雅緻的氛圍中，享用華麗雅緻的維多利亞風三層英式下午茶套餐特別寫意。下午茶美點包括4款鹹點、6款甜點及英式鬆餅，再配新鮮即磨咖啡和Tea WG茗茶。

鹹點包括紅酒凍鵝肝配自家製窩夫、慢燒和牛粒伴日式山葵及豉油粉、煙三文魚奶油麵包伴魚籽醬及金葉及鮮焗鮑魚酥伴松露醬；甜點包括抹茶岩石泡芙、桂花鮮奶凍、特濃布朗尼杏仁棒棒糖、花綴香草白朱古力蛋糕、自家製奶油霜紅茶蛋糕、鮮牛奶朱古力慕斯。

早鳥優惠

即日起可於酒店網上eShop 訂購 亦可致電 +852 3893 2868 或電郵至fnb@hotelalexandrahk.com可享以下優惠：

於12月9日前預購12月24至26及31日之節日限定自助午餐及晚餐，可享85折優惠

於12月2至23和27至30日和1月1日期間，選購自助午餐及晚餐，可享85折優惠

由12月2日起訂購下午茶套餐可享8折優惠

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責任編緝：王芷瑩