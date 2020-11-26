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【K11 Art Mall】紐約藝術家Jason Freeny首個香港體驗展　為動漫角色照X 光發掘獨特型態

休閒消費 11:44 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

海賊王路飛。（K11購物藝術館提供）

紐約雕塑家及玩具設計大師 Jason Freeny，愛把解剖概念化為創意，為東西方的經典動畫、玩具角色「照」X 光，呈現獨特的形態，讓大家重新認識喜愛的角色，在塑料之下也可以有骨骼與內臟。

K11 購物藝術館由即日至2021 年 2 月 28 日，把Jason Freeny的系列作品帶到大眾眼前，在港首度展示其家傳戶曉的解剖雕塑，一次過展示過百款知名角色，包括3 米高 XXRAY 冰雪 ELMO 、1：1真實尺寸的 XXRAY 海賊王路飛，以及 Jason Freeny 與倫敦藝術家 Whatshisname 聯成的Dissected POPek 等等。

其他亮點還有 Jason Freeny 解剖自台灣 STAYREAL主理人不二良筆下的靈魂角色鼠小小Mousy Little 及泰國設計師 MAMAFAKA 的 Dissected Mister HellYeah，並以真實尺寸驚喜現身！而全球首發的XXRAY 阿童木及 XXRAY 神勇飛鷹俠，將分階段登場。

    點擊圖片放大
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藝術體驗店同時展示 Jason Freeny 鮮有公開的電腦構想圖作品，與香港的玩具藝術愛好者分享其幕後製作花絮。此外，K11《OUTSIDE IN》 Jason Freeny 亞洲XXRAY藝術體驗店更開設期間限定店，會發售50多款 Jason Freeny 聯乘設計工作室 MIGHTY JAXX 製作的 Art Toy，當中更包括芝麻街經典角色解剖雕塑及K11獨家別注版銀河金屬鏡面POPek全球首發限量發售，售價由港幣 $110至$2,100，於聖誕期間限定店發售，是藝術迷的最佳聖誕禮物！

Mousy Little 鼠小小。（K11購物藝術館提供）


《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》

日期：即日至 2021 年 2 月 28 日

開放時間：11am-10pm

地點：K11 購物藝術館地下中庭及chi K11 藝術空間

收費：$60；K11 Uth KLUB 會員$30

記者：May

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