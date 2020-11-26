屯門區議員盧俊宇上周六自稱被捕不實帖文致歉　涉浪費警力被捕獲准保釋

▲ 屯門區議員盧俊宇上周六在社交網站發出貼文，指自己在元朗被警員拘捕及帶返警署。（資料圖片）

屯門區議員盧俊宇上周六（21日）在社交網站發出貼文，指自己在元朗被警員拘捕及帶返警署。警方其後指，盧俊宇發表失實言論，訛稱被警方拘捕及帶返警署，昨晚（25日）7時在元朗區以涉嫌「浪費警力」拘捕盧俊宇，並將其帶返元朗警署助查。他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

盧俊宇昨早（25日）7時許在fb個人專頁向公眾致歉，指當日（21日）與助理透過電話溝通，因表達和理解過程出現嚴重落差，致令帖文部分內容與事實不符，對引起公眾疑慮深感歉意。他事後理解到帖文所造成的影響，已在11月23日主動把帖文删除。對於事件造成的誤會，以及引起公眾的疑慮，他會深切反省，承諾日後將更謹慎處理網上發佈的資訊。

警方表示，高度重視有關指控，案件交由新界北總區公眾活動調查組跟進，又提醒市民，網上充斥不少假消息及假新聞，市民應小心求證，認清信息真偽。

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責任編輯：陳子謙