【育兒心得】給女兒最大自由度選擇人生路向 鄭丹瑞給女兒生日祝福：做好一個人

▲ 鄭丹瑞分享給女兒的生日祝福。

二十多年前，這個屬猴加上人馬座的小女孩，經常被她的契爺契媽笑：「有着父親的DNA。」小小年紀，就像一隻馬騮，在公園的攀爬架上凌空徒手攀爬，身手敏捷。對一切的運動，你都抱着好奇的心，不單止喜歡玩，更要研究出當中的理論。

你跟你父親一樣，不喜歡比較，只享受過程。所以，我對你選擇了做一個健身教練，教鋼管舞、教手倒立，我是舉腳支持。而當我見到你指導母親和姐姐如何拉筋，每一式都有嚴謹要求的時候，我就老懷安慰，因為你不單止擁有你父親的DNA，還承傳了你母親那種凡事追求完美的態度。

記得當年一位略懂命理的長輩曾經對我說：「你這個小女兒，將來會製造很多驚喜給你。」果然，由你選擇大學的科目—考古，到選擇自己的職業——鋼管舞教練，都帶給我不同程度的驚喜。

你的爺爺，我的父親，從來沒有干預過我如何選擇我的人生路向，於是我有樣學樣，給你最大的自由度，讓你海闊天空，就像你小時候在公園遊樂場的攀爬架上，自由自在地盪來盪去一樣，追尋你自己的那一片天。

在你生日前夕，分享你爺爺當年對我唯一的要求—除了做一個好人，還要做好一個人。「做一個好人易，做好一個人難」，是他經常掛在口邊的說話。短短幾百字，算是送給你的生日禮物。