【熱血合唱團】孫佳君林愷鈴等出席閉門友好場　劉德華拍短片隔空打氣

▲ 《熱血合唱團》為防疫情舉行閉門友好場，劉德華隔空勉勵，孫佳君與戲中兒子不敢相認

由劉德華主演的電影《熱血合唱團》今日（11月26日）正式上映，因為疫情關係，在日前舉行的優先友好場次改以閉門形式進行，不接受採訪。雖然監製兼主演的華仔因工缺席，但仍拍攝了一段鼓勵人心的說話，在電影開場前播放。

《熱血合唱團》於今日正式上映，日前於23日舉行友好場，但因疫情關係，選擇以閉門形式進行。導演關信輝、編劇張佩瓊、主演孫佳君、林愷鈴、伍詠詩、王智騫、吳卓衡、王嘉慧、姚學智及戲中演出共33位合唱團團員，以及嘉賓鮑起靜、查小欣、黃智賢、張文傑、周祉君、肥腸（徐浩昌）一同出席。

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▲ （大會發相）

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監製兼主演的劉德華因為工作而缺席是次友好場播映，但事前仍非常有心，拍攝了一段鼓勵人心的說話，在電影開場前播放。

合唱團相隔一段時間再碰面，各人情緒都非常高漲，關導演亦特別感謝一班學生演員，並祝福他們：「無論你們去到哪裡，find your voice，不忘初心！記得我們為何要拍這套電影？我們想拍一套電影，去祝福這個世界，無論你們日後拍甚麼電影都好，都要帶著使命，find you voice！」

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一眾演員再次相見，最令大家驚訝的是當日拍戲時個子和年紀最小的小龍（姚學智），短短兩年間竟然長得比其餘五位拍檔更高，名符其實大個仔！連在戲中演小龍媽媽的孫佳君也感驚訝：「他真的長高了好多，剛剛見到面差點不認得！其實我好喜歡電影英文名『find your voice』，人生無論怎樣，總要熱血一次！」

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孫佳君在《熱血合唱團》中飾一位為兒子辛勞賺錢工作的慈母，雖然生活艱苦也希望兒子姚學智能參加合唱團，令人生添上色彩，兩母子背後有一段感人故事。

在友好場上，幾位素人主角也是在完成拍攝後一段時間沒有見面，大家都表示十分緊張，終於可以見到自己的作品。

戲中飾演尹揚明女兒的伍詠詩說：「十分掛念大家，拍攝的時候就好像返學一樣，日見夜見！在戲中喜歡Cosplay打扮的自己也是一個新嘗試。」

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龔慈恩的女兒林愷鈴則說：「拍攝的時候我還是中學生，這套電影的回憶，與我中學時期很單純做一件事的回憶是混為一體的，這也是我接觸電影的第一次。感謝媽媽在我拍戲期間不時到場為我打氣。」

雖然劉德華沒有到場，但最後一班學生在華仔巨型海報前都異口同聲說：「好掛住嚴sir（劉德華）呀！」

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