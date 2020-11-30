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【鼻瘜肉】微創手術後抽搐發燒　醫生拆解鼻瘜肉症狀與治療方法

健康 12:01 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

耳鼻喉科專科醫生黃漢威拆解鼻瘜肉症狀與治療方法。

台灣男星周湯豪日前因鼻瘜肉而進行微創手術，術後卻出現抽搐發燒、疼痛指數升高等情況。TOPick訪問耳鼻喉科專科醫生黃漢威，拆解鼻瘜肉的症狀及治療方法。

鼻瘜肉手術後狂抽搐發燒

綜合台灣媒體報導，周湯豪本月24日因鼻瘜肉肉而進行手術，翌日在社交媒體分享術後照。照片中的他戴著氧氣罩、穿著手術衣，精神狀態甚差。切除鼻瘜肉本來只是一個小手術，需時一個多小時，沒想到他完成手術之後疼痛指數升高，甚至有些神智不清。

我痛到眼睛爆血絲、還抽搐發燒，也算蠻誇張的。

據台灣《ETtoday星光雲》，周湯豪因鼻中隔彎曲，只有一邊鼻孔能夠順暢呼吸多年。他近日檢查才發現鼻瘜肉，因此決定進行微創手術。

鼻瘜肉會影響呼吸及嗅覺

耳鼻喉科專科醫生黃漢威接受TOPick訪問時指出，鼻瘜肉在香港屬於常見病，本港有近3份1人有鼻敏感，當中約1成患有鼻瘜肉，有機會是家族遺傳或敏感引致發炎，觸發瘜肉。鼻瘜肉一般分為良性及惡性，如果在臨床檢查時醫生懷疑是惡性就會做化驗。

他表示，鼻瘜肉症狀包括鼻塞情況變得嚴重，導致呼吸困難以及嗅覺下降。更嚴重或會有鼻竇炎，流出黃、綠色鼻水，甚至流膿。

嗅覺神經末梢在鼻的頂部，如果有太多鼻瘜肉，空氣不能到達頂部，嗅覺會變弱。

不是所有病人要做微創手術

黃漢威醫生指出，可以透過藥物或手術治療鼻瘜肉。並不是所有鼻瘜肉病人都要做微創手術，當中因鼻瘜肉太多影響呼吸及睡眠，或是因鼻瘜肉引致鼻竇炎的人才有需要。微創手術主要是將鼻瘜肉移除，並打開鼻竇。

一開始會以類固醇噴劑或抗敏感藥治療，如果鼻瘜肉沒有縮小才需要考慮做手術。

手術之後，患有鼻竇炎的個案，或會因含膿或細菌感染，未能即時康復而有痛感。另一拼發症為腦骶骨裂至腦水流出，但以現今技術已較少出現。

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責任編輯：徐穎彤

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