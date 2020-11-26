【醫療事故】護士誤將墮胎藥當安胎藥　準媽媽食後洗胃不果憂後遺症無奈墮胎

▲ 護士誤將墮胎藥當安胎藥，準媽媽憂胎兒有後遺症，無奈中止懷孕。

內地發生一宗嚴重醫療事故。一名懷孕16周的準媽媽本來想到醫院安胎，但護士將安胎藥發錯成墮胎藥。準媽媽食了3粒墮胎藥後才被告訴「食錯藥了」。雖然院方馬上進行催吐、洗胃等措施挽救，但準媽媽仍擔心嬰兒有後遺症，無奈中止懷孕。

綜合內媒報道，安徽一名懷孕16周的孕婦於11月4日由丈夫施先生陪同，住進醫院安胎。11月6日早上6點半左右，護士像往常一樣幫孕婦量體溫，並拿藥給她食。但事後，護士突然告訴夫婦「食錯藥了」。

原來，護士將墮胎藥「米非司酮」誤當是安胎藥，並讓孕婦誤服3粒。院方隨即幫孕婦催吐、稀釋等措施，但效果不明顯，於是再去另一間醫院洗胃，但結果不理想。

施先生指，妻子因事故精神上受到刺激，雖然超聲波檢查顯示胎兒情況良好，但實在擔心胎兒會因誤食藥物而有後遺症，希望中止懷孕。

院方：落胎及安胎患者住同一間病房

院方就醫護人員的失誤深表遺憾，並解釋由於住院患者較多，床位緊張，醫護人員安排落胎及安胎的患者住進同一間病房，導致事故發生。

目前，涉事護士已停職。院方與患者家屬經調解後達成一致，醫院向家屬賠償9萬多元人民幣。

醫生：「米非司酮」對孕婦屬禁用藥物

山東大學附屬生殖醫院泌尿外科和男性生殖科醫生許超在微博表示，「米非司酮」是一種類固醇類抗孕激素製劑，在妊娠期的安全評級是X級，屬於絕對禁用的藥物，不能服用。

雖然事後有催吐、洗胃，超聲波檢查顯示胎兒狀態良好，但藥物對胎兒有沒有影響，影響有多大是無法保證的。所以家屬希望中止懷孕，也能理解。

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責任編輯：羅嘉欣