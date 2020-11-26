【TG N號房】TG群瘋傳性虐少女影片謀利　韓「N號房」25歲學霸主腦判囚40年

▲ 25歲趙主彬是「N號房」的主謀，被判囚40年。

南韓於今年5月爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，主腦威脅受害女性拍攝性虐影片，上載至Telegram，吸引達26萬網民付費做會員觀看影片。事件曝光後，引發全國震怒。25歲學霸主腦趙主彬被控違反保護未成年人免受性虐待罪行、營運製造和銷售虐待性錄像而牟取暴利的犯罪集團，判處有期徒刑40年。

25歲的「N號房」案件主腦趙主彬（音譯，조주빈），被起訴14項刑事罪行，被控於去年5月至今年2月期間組織犯罪活動，與他人合謀勒索74名女性，當中包括16名未成年少女拍攝色情內容，並於TG的聊天室出售。

▲ 趙主彬被捕後，曾當眾謝罪。（影片截圖）

誘拐少女做性奴拍片

2018年畢業於韓國一所工業大學的信息通信系後，趙主彬一直處於無業狀態。他與13名共犯自2018年12月起，創建私密聊天群組，以金錢等誘騙受害者拍攝露面裸照，威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並把這些檔案傳送至不同聊天群組。

受害女學生被迫用刀在大腿刻上奴隸二字，以針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。聊天室內流傳女學生的個人資料，若少女試圖逃跑，會公開她們所拍攝的照片及影片。

被捕後當眾謝罪

影片吸引多達26萬人加入群組成為會員，為逃避追捕，集團建立了多個群組，命名為「1號房」、「2號房」等，單計最多人的群組便有2.35萬人，而集團會向會員收取25至150萬韓元（約1700至1萬港元）不等的費用。而趙主彬所經營的「博士房」，影片及照片的變態內容最為猖獗，收費亦較其他群組高。

趙主彬於今年3月下旬被捕後，警方從其家中沒收1.3億韓元（約80萬港元）現金。他當時曾公開示眾並當場謝罪，

在這裡真心地表達謝罪之意，謝謝你們讓我停下這無法自拔的惡魔人生。

在10月22日的審訊中，趙主彬遭檢控方要求判處無期徒刑，並須配戴電子腳鏈45年，對於一同被起訴的5名共犯，則分別要求判處5至15年有期徒刑。

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責任編輯：王明芳