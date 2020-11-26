【文藝high tea】村上隆限定下午茶K11 Musea有得歎　CURATOR店內打卡可贏村上隆潮物

▲ 「CURATOR X Perrier X 村上隆限量下午茶」，由即日起於K11 MUSEA的CURATOR 供應。（CURATOR網上圖片）

出自日本藝術家村上隆手筆的七彩Kaikai & Kiki招牌花花圖案，深得大家歡心，最近K11 Musea中的CURATOR餐廳就聯乘村上隆及法國有氣礦泉水品牌Perrier，推出限定下午茶，不能錯過是「Perrier X 村上隆」的限量礦泉水，而參加CURATOR的拍照打卡活動，更有機會贏取村上隆別注版潮物。

一見到村上隆的七彩Kaikai & Kiki招牌花花圖案，總會叫人心花怒放，想走進村上隆的花花世界嘆一個高質下午茶？K11 Musea中的CURATOR餐廳最近就聯乘村上隆及法國有氣礦泉水品牌Perrier，推出限定下午茶。

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下午茶包括9款鹹甜點，鹹點有煙三文魚配奶油芝士、巴馬火腿配蜜瓜、水牛芝條脆條、法式鴨肝醬配樂淇蘋果及鮮蝦三文治；甜點則包括低糖濃朱古力慕絲蛋糕、黑莓撻、芒果栗子蛋糕及紅莓希臘乳酪朱古力蛋糕，飲品更以精美村上隆花花杯盛載。

食客可獲一個扭蛋機銀幣，可免費換取村上隆別緻精品，店內亦有多款村上隆精品發售。當中必搶有「Perrier X 村上隆」的限量礦泉水，瓶身有招牌Kaikai & Kiki花花圖案，330ml只於K11 MUSEA的CURATOR實體店發售，並只限Tea Set客人購買，先到先得。750ml大枝裝則由今、明兩日11:30am至1:30pm於CURATOR店限量出售，賣完即止，此版本同時可於curatorstyle.com購買！

▲ CURATOR全店掛滿村上隆畫作，讓村上隆粉絲們可以瘋狂打卡。（CURATOR網上圖片）

CURATOR全店掛滿村上隆畫作，讓村上隆粉絲們可以瘋狂打卡，大家打卡之餘，更可參加CURATOR K11拍照打卡活動。只需將照片上傳到社交平台，加一句聖誕祝福/新年祝福，再根據指示刊登，不限參加次數，得獎者可贏得村上隆潮物，包括Cap帽、衛衣、tote bag等等，每星期名額10個。

「CURATOR X Perrier X 村上隆限量下午茶」

供應日期︰即日起至另行通知

時間︰星期一至日（2:15pm-6pm）

價錢︰$268/每位（需兩位起）

地址：尖沙咀K11 MUSEA B113C號舖CURATOR（2117 1066）

記者︰Maria