【強制檢測】私家醫生本周六起可強制懷疑病人檢測　病人須獲指示後2天內接受檢測

▲ 私家醫生本周六起可強制懷疑病人檢測。

政府將於明日（27日）刊憲，由本周六（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑已感染新冠肺炎病人做檢測，病人須在指示發出日期後2日內進行檢測，違例者可被罰款2,000元及被發出強制檢測令；若不遵從強制檢測令亦屬犯罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

食衞局昨晚（25日）向私家醫生發信，指私家醫生可根據專業判斷指示有徵狀的病人接受強制檢測，病人可以選擇利用醫生提供的深喉唾液樣本瓶，將檢測樣本提交至任何一個政府特定收集點，又或到任何一間經衞生署認可的私營檢測機構檢測。有關強制檢測的方向和指引亦會於明日（27日）網上刊登。

根據政府發出的強制檢測指示範本，醫生會列明病人會列明病人中英文姓名、身份證號碼、年齡及性別、聯絡電話號碼、住址、提供診治的診所或醫院資料、樣本瓶條碼編號、緊急事故聯絡人及與病人關係，以及病歷或病人編號的資料。

衞生署會向醫生提供免貴的樣本瓶，醫生昨日起可於網上申請，每人申請上限為50個樣本瓶及5個大便瓶。醫生要求患者強制檢測時，亦須於網上系統填寫有關個案。

食物及衞生局局長陳肇始表示，會尊重及相信醫生的臨床判斷，因醫生會根據病人的接觸史等資料而作出評估，當認為病人有需要做檢測，醫生就可要求病人檢測，病人亦需盡快交回樣本瓶，呼籲有病徵的人士應盡快求醫並接受檢測。

家庭醫生林永和表示，贊成政府推行有關措施，但政府昨晚才通知醫生，醫生亦要今日內向衞生署訂樣本瓶，而有關指引亦要待明日網上刊登才可閱覽，認為推行措施有點倉促。他又指，由於須網上填寫資料，對於一些年長的醫生或有點難適從，又稱即使推出強制檢測，亦難以避免有輕微病徵病人，寧願留待家中休息拒絕立即求醫。

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記者：陳子謙