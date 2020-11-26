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【聖誕節2020】葵涌life@KCC迪士尼彼思聖誕佈置　必影《沖天救兵》戶外氣球屋

休閒消費 12:30 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

氫氣球屋於晚上會發光，跟白天氣氛截然不同。（相片來源：life@KCC提供）

今年適逢迪士尼彼思動畫《反斗奇兵》25週年，不少商場舉行「Pixar與你聖誕有約」，展出多個Toy Story主題聖誕佈置。葵涌life@KCC更有另一套好評作品《沖天救兵》的主題場景，主角Carl及Russell同時現身，讓粉絲眼前一亮。

葵涌life@KCC迪士尼彼思聖誕佈置，其中一款戶外佈置以三眼仔為主角，同樣可愛。（相片來源：life@KCC提供）

life@KCC由即日起至2021年1月3日舉行「反斗沖天遊樂園」，四樓花園平台的「沖天樂園」巨型場景，破天荒將《反斗奇兵》聯乘《沖天救兵》，巴斯光年與發光氫氣球屋同時出現，打卡一流。另一打卡位為《反斗奇兵》的翠絲及三眼仔亦於空中花園Green@KCC恭迎，高4.5米的「巨型三眼仔泡泡趣拍室」，趣拍室內充滿光影幻彩氣球。

坊間甚少有《沖天救兵》的主題佈置，粉絲一定要來朝聖。（相片來源：life@KCC提供）

「沖天嘉年華」還有三大遊戲，包括「火腿大滿罐」、「泡泡龍神射手」及「智勇層層疊」，只需於life@KCC及joy@KCC以電子貨幣消費滿300港元，即可遊玩各遊戲一次，只要挑戰成功，有機會贏取獨家限定禮物。消費滿指定金額又可參加三眼仔「爆」趣盒工作坊，及換領限量版小叉精品，粉絲不容錯過。

以《反斗奇兵》及《沖天救兵》為主題的反斗沖天遊樂園，有得影有得玩。（相片來源：life@KCC提供）

life@KCC「反斗沖天遊樂園」

地址：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓、4樓花園平台及空中花園Green@KCC

時間：上午10時至下午10時

日期：即日起至2021年1月3日

記者：張頌婷

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