【新冠疫苗】澳洲航空將頒新措施　國際旅客不接種新冠疫苗將被拒登機

▲ 澳洲航空將制訂新措施，國際旅客若不接種新冠疫苗，將被拒登機。

新冠肺炎疫情影響全球，多國正研發疫苗。澳洲航空公司（Qantas Airways）本周一（23日）宣布，將要求國際旅客登上飛機前必須接種新冠疫苗。

綜合外媒報道，澳航行政總裁Alan Joyce本周一（23日）接受澳洲九號電視台（Channel Nine）訪問時表示，一旦有疫苗，就會要求乘客必須接種。他稱：

我們正在考慮修訂我們對國際旅客的條款，我們將要求他們登機前先接種疫苗。對於出境的國際旅客及離境人士，我們認為這是必須的。

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他表示，稍後將決定是否要求在澳洲境內的的旅客也接種疫苗，無論境內人士是否需要接種，也會留意疫情的發展。Alan Joyce估計，隨著政府和航空公司考慮引入電子疫苗接種護照，此做法將成為全球標準做法。

儘管澳洲政府未有打算在國內強制接種疫苗，但可能需要入境澳洲的人士提供接種疫苗的證明。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，拒絕接種新冠疫苗的澳洲人，入境時將被強制隔離兩星期，除非有真正醫療原因。

為控制疫情，澳洲政府自3月20日起已禁止所有外籍旅客入境。所有獲准自海外入境澳洲的旅客，抵達澳洲後均須於入境城市的指定住宿地點（例如旅館）隔離14天，期滿前禁止繼續旅遊。

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責任編輯：羅嘉欣