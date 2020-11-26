【新冠肺炎】新增5間社區檢測中心　分布於麗景屯門粉嶺坑口及油塘

▲ 當局周六起增設5個社區檢測中心。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，消息指今日（26日）新增82宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始指，當局將增加最少5間社區檢測中心，包括麗景社區會堂、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂以及油塘社區會堂。

陳肇始表示，5間社區會堂分別於周六、日及下周一開放，為市民作檢測或派發樣本瓶：

11月28日：麗景社區會堂

11月29日：屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂

11月30日: 坑口社區會堂、油塘社區會堂

她續指，當局亦會於周六起，在121間郵政局派發約5000個深喉唾液樣本瓶，呼籲有需要的人士可以領取；當局亦會於明日（27日）刊憲，由本周六（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑已感染新冠肺炎病人做檢測。詳情即看：【下一頁】

她又稱，市民可於醫管局的47個普通科門診取領樣本瓶，呼籲有病徵的人士要求醫並接受檢測。

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記者：郭詩詩