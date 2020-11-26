【創業追夢】名門第二代賣曲奇被嘲小家生意　蒙民偉姪女：創業認識到世情冷暖

▲ YASS COOKIES 老闆蒙思穎是信興集團蒙民偉的姪女，作為名門第二代，初創業賣曲奇卻遭冷嘲熱諷，幸好爭氣做出成績，為自己打下強心針。

這幾年網上創業故事多不勝數，當中不少以售賣自家製曲奇糕點甜品為主題。然而，YASS COOKIES 老闆蒙思穎 (Cecilia) 自言起步已經比人遲，還只是利用照顧父親以外的時間來兼職做曲奇。投資了10多萬成本，卻能在兩個月後回本，給她打了一支強心針。

蒙思穎的父親是蒙民德，是信興集團創辦人蒙民偉的弟弟。她自7歲便往加拿大唸書，直至2005年回港。

到2008年，差不多完成學業前，本想給自己一年時間休息之際，便接到父親身體不佳的現實，「我回港後不久，其實父母都跟著回來。初時，父親的身體還好，因他本身好運動，愛騎馬。」

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主力照顧父親

後來開始發現父親常忘記事情，情況愈益嚴重，經診斷後是柏金遜症。「這個病令到他的活動能力也大不如前，起居飲食都要人照顧，但腦筋仍清晰；只是他不喜歡給傭人或看護照顧，所以照顧他日常生活的責任便落在我和媽媽的身上。」

她坦言這是一個巨變，本想畢業後，揀選自己想嘗試的工作，「當初都有試過打工，但眼見父親的身體不佳，不能如常地應付他的投資生意。作為女兒的我，又怎會忍心不幫忙？！」她語帶無奈。

結果，她唯有肩負起父親的生意外，同時又擔當照顧父親的主力，「我能體會到一個往日能活動自如的人，因患病而慢慢變得一切都要依靠別人的那種變化，是需要長時間適應。所以父親變得脾氣差，我是能夠理解的。」

▲ 蒙思穎表示，創業的決定，令她更加認識到現實的世情冷暖，此刻仍是要感謝媽媽的支持和體諒。(黃建輝攝)

健康出現問題

如是者，轉眼過了10個年頭，約2017年時，Cecilia突然有日感到內臟劇痛，入院檢查多次，最終都查不到原因。「初發時只以為是胃痛，但再檢查後又發覺不是胃。持續了幾個月，那時體重一直下降到80磅左右，又不敢向爸媽說，不想兩老擔心，只有最好的朋友才知道。」

正是這次的健康出現問題，她開始思考自己的生活方向。「老實說，打理父親的生意時，壓力都相當大。真的是俗語說『人睇我好，我睇人好』，做人不是這樣簡單。尤其是近年，父親有幾次突然入院，除了是擔心他的身體狀況外，我也要盤算入院的費用。」

這時她萌生起創業的念頭，「想起兒時和媽媽在加拿大，最常做的親子活動就是在家做烘焙，整曲奇餅，便和媽媽說不如網店賣曲奇吧！」

創業不被看好

這個構思始於去年10月，適逢反修例期間，所以她都不敢太冒險，只是租別人的食品製造工場來小試牛刀。自言不懂兼沒有多餘資金找人做宣傳和市場推廣，只靠在自己的Instagram內放相，附上一些介紹、價錢、訂購方法等資料，怎料反應不俗。

▲ 新產品的misu cake，用tiramisu做基本底，再用不同生果和食材配合。(黃建輝攝)

「我知道只要我利用父親或蒙氏人脈，應該不用做得太辛苦。但我不想這樣做，而且當有些相關圈子內的人知道了我做這門生意後，都有不少冷言覺得我是自討苦吃，甚或覺得為何會做如此『小家』的生意啊！」她聳聳肩道。

她續道就算當初和父親談起，他亦不太贊同，只有媽媽是站著她這邊，而且還和她一起做。「對媽媽的支持，我是充滿感激的。每次訂單趕貨，就是她陪著我在工場趕工。」

雖然創業成本不算高，但兩個月後已經可以回本，但在疫情下，營業額則不甚理想，「因為我有大部分的客人都是嬰兒百日宴、婚宴回禮、公司周年誌慶等，疫情下都不能開設筵席，損失不少。現在唯有改向零售，除了主力研發酒味曲奇外，設計多些不同種類的產品，如爆谷、波板糖、拉糖花等，並增加多些媒體曝光，幫助宣傳。」

她說創業這一年來真的超忙，但她開始有尋回自己的感覺，「我當然不會後悔選擇了照顧父親和幫他打理生意的決定。而創業的決定，令我更加認識到現實的世情冷暖，此刻仍是要感謝媽媽的支持和體諒。」

最後，她笑謂原來「YASS」的4個英文字母，正是她和媽媽的二人名字的首個字母合成的。

記者：郭秀芳