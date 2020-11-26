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【喜劇之王】周星馳力求完美補拍《美人魚2》　星爺新片或錯過明年賀歲檔期

娛樂 12:46 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

周星馳對電影創作力求完美。

星爺周星馳被前度于文鳳追討逾8,000萬港元投資獲利分成案，周星馳在昨天（11月25日）往高院出庭作供。到今日（11月26日），星爺繼續上庭應訊作供。

除官司外，近日有報道指周星馳執導的《美人魚2》原定明年賀歲檔上映，並已完成後期後，可是星爺感影片仍有不足，決定要補戲，可是要求完美的周星馳，有感劇本未修改未到他滿意的水平，所以補拍的劇本仍未完成。

但據稱，預計星爺在下月中往深圳補戲，但也因此《美人魚2》的上映日期很大機會推遲，未必能夠在明年賀歲檔上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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