【一代球王】馬勒當拿病逝球壇名宿發文悼念　C朗：馬勒當是拿無與倫比的魔術師

▲ 不同年代球星如比利、C朗、碧咸，紛紛悼念球王馬勒當拿。

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）腦部手術後休養期間心臟病發死亡的消息傳出後，不同年代的國際足球壇名將包括巴西球王比利（Pele）、阿根廷球星美斯（Lionel Messi）、葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及英國的碧咸（David Beckham）等紛紛在社交平台上貼相及發文，悼念這位終年60歲的傳奇球王。

馬勒當拿球技非凡，助阿根廷球隊奪1986年世界盃一戰成名，「上帝之手」震驚全球，但及後染上毒癮，私生活也不甚檢點等，一生充滿爭議。

【一代球王】阿根廷球王馬勒當拿心臟病逝世 終年60歲

▲ 比利在社交平台貼出他早年與馬勒當拿的合照。（取自IG）

雖然如此，馬勒當拿猝逝，始終是足球壇損失。曾經和馬勒當拿有過隔空口水戰的80歲巴西球王比利，就發文悼念這位老朋友：「這是一件傷感的新聞。我失去了一位好朋友，世界失去了一位傳奇。還有許多說話，不知從何說起，希望上帝支持他的家人。希望有天我們會在天堂上再踢波。」

▲ 馬勒當拿與同其阿根廷10號球衣接班人美斯。（取自IG）

阿根廷球星美斯在IG發文：「這是對阿根廷人和足球非常悲傷的一日，他離開了我們，但其實他沒有離開，因為迪亞高（馬勒當拿）是永恆的。我珍惜跟他在一起的美好時光，在此希望他的親友能節哀順變，安息吧！」

▲ C朗與馬勒當拿。（取自IG）

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度除了在IG上載自己跟馬勒當拿的合照外，更說：「今天我要跟朋友和世上永恆的天才告別。他是史上最好的球員之一，無與倫比的魔術師。他離開得太早了，留下永遠無法填補的空白。安息吧，王牌！你永遠不會被遺忘！」

▲ 碧咸與馬勒當拿。（取自IG）

英國的碧咸就在社交平台向球王致敬：「這是對阿根廷和足球壇悲哀的一天，我們也借此機會向這位偉大球星致敬。他踼波充滿熱情，是不折不扣的天才。我很興奮曾跟他見面，我們會懷念他，請安息。」

另外，今天林海峰主持商台《晴朗的一天》節目時也表示對馬勒當拿逝世感震撼。他還分享了一件事，就是當年馬勒當拿來港，他追車成功，交波衫給球王簽名，雖然他遞上的是英格蘭波衫，馬勒當拿也樣簽名。不過，他近年學會斷捨離，此件極具紀念價值的簽名波衫也沒有得留低。

記者：Mandy