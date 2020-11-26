【周星馳于文鳳案】星爺上庭再爆昔日拍拖細節　被問前度是否等錢使以金句回應

▲ 周星馳今日繼續上庭作供。

電影「喜劇之王」周星馳遭前女友于文鳳追討分紅逾7000萬案件，今日（11月26日）早上10時續審，今日高院公眾席擠滿欲一睹星爺風采的市民，周星馳在庭上繼續講及跟前女友于文鳳昔日合作關係，星爺對答繼續充滿金句。

周星馳由昨日出庭作供，接受代表原告于文鳳的資深大狀袁國強盤問，周星馳一方直言當年于文鳳當時在周星馳身旁協助，是基於忠誠。而周星馳委任律師文本立曾指出，當年兩人持續數月談判分手，周星馳從未提及會給予佣金，，後來支付她1000萬元港幣，是「為友情」而送出，不是「佣」。

周星馳又解釋當時二人關係，指于文鳳不時會來他住處：「唔講得係經常，唔係日日，不過一個禮拜起碼都會有一兩日。」

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▲ 星爺今日以包頭、黑眼鏡和黑口罩到法庭。

爆女友跟周母關係一般

周星馳承認在普樂道7號寓所口頭答應分享一成利潤時，沒有向對方說是一種「鼓勵」，周星馳稱：「當佢一路陪我，一路對我嘅支持，但都唔係重點。因為佢一路以嚟陪我睇物業，我覺得係好嘅。」

被問到當年于文鳳與周星馳家人的關係，周星馳坦言：「有好有唔好啦，同我阿媽就麻麻哋，其他就ok嘅」。

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稱因忙少送禮物

周媽媽曾指于文鳳經常向周要求禮物。周星馳承認，但指于不是經常要求禮物：「呢啲係我阿媽睇到嘅嘢，可能係佢特別在意送禮物呢啲，佢有寫好多嘢畀我，但唔係經常要禮物。」

周指自己很少送花和珠寶等這些禮物給于，表示：「平時我都無乜時間，唔會成日送花同禮物畀佢。」

周星馳02年8月至04年3月易手旺角先施大廈物業賺取1300萬，但沒有依照口頭承諾與于文鳳分享一成佣金。

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于文鳳曾稱，周星馳在2002年聖誕節以電話和短訊，商業性地承諾分享一成佣金。周星馳否認說法：「我同佢響聖誕節無任何Commitment。」

周星馳再被問及二人當時有何問題。周星馳沉默數秒稱：「于小姐將呢樣嘢講成係一個非得要做嘅嘢……無論你鍾唔鍾意佢、開唔開心都要做。」

星爺自認記性差

于文鳳在2007年向周星馳的胞姐周文姬要求付款10%分成，周星馳在庭上表示：「對於呢啲，我嘅記憶係模糊嘅，我大概記得有件咁嘅事，但係細節係模糊嘅。咁如果你女朋友話等錢使，咪畀咗佢先。」

律師問于文鳳可有跟他說過等錢使，周星馳說：「我唔記得，唔好意思，其實我唔係一個記性好好嘅人。」袁國強即笑言：「唔緊要，我都唔係。」