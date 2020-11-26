【親子好去處】「城嫂」帶囡囡遊大埔親子農莊　方媛讚好玩晒星級打卡位【多圖】

▲ 郭富城老婆方媛上月帶細女去農莊玩。

55歲郭富城與33歲「天王嫂」方媛（Moka）婚後三年抱兩，育有現年3歲的女兒Chantelle和1歲半的Charlotte（二寶），城城平日要努力工作搵奶粉錢，方媛就專心相夫教女，閒時帶女兒周圍去玩，上月便帶二寶到大埔一個親子農莊親親大自然，仲大讚好玩！

▲ 方媛與女兒手拖手親親大自然。（微博圖片）

「天王嫂」昨晚在社交平台上載了去親子農莊的相片，並留言「上月帶小朋友去一個很好玩的農莊」，她指相片是上月拍攝，相信是想趁疫情較緩和時出去走走。

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從相片中可見，方媛與女兒在農莊由天光玩到天黑，期間兩母女手拖手行逛，二寶仲好活躍爬上七彩長滑梯，還有餵小動物、欣賞雀鳥和龜等，到入夜兩母女就到彩虹大橋打卡。

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大埔蝶豆花園打卡位多

吸引到「天王嫂」賞識的農莊是位於大埔的蝶豆花園，據農莊的網站介紹，農莊佔地約50萬平方呎，景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田及動物園等，並設有多個多功能活動場，可舉辦不同類型的有機、環保、低碳等活動。

▲ 蝶豆花園從澳洲引入超萌小羊駝。（蝶豆花園fb圖片）

此外，場内有不少遊樂設施，包括彈床、繩網陣、夾公仔機等適合小朋友玩，其中「蝶豆花長廊」會介紹蝴蝶及花朵的相關知識，還可以參加一系列親子DIY興趣班，如蝶豆花特飲製作班、蝶豆花曲奇製作班、蝶豆花種植班、採蜜示範等，富有教育意義。

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不過，入場費並不便宜，「農莊遊」套餐成人每位200元，小童150元，長者半價、3歲以下免費入場，而套餐包括多項活動如觀光船票、天空之鏡打卡、DIY沙畫、夾公仔幣、任玩充氣彈床及繩網，而餵羊駝則另付60元。

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責任編輯︰林綺玲