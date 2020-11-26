【除罩風波】幼師與學生面貼面自拍　遭投訴引咎辭職家長聯署要求復職

▲ 就一名幼稚園老師和學生脫下口罩，輪流面貼面自拍的風波，學校今日發出聲明說明事情始末。

TOPick早前報導，某幼稚園一名學生家長在網上討論區發文，指該校老師和學生脫下口罩，輪流面貼面自拍，引起家長疑慮。

學校今日發出聲明，道出事情始末。學校指早於10月30日已收到匿名人士的投訴電郵，指有老師於該日進行的萬聖節活動中，除下口罩與小朋友面貼面拍照，並將相片放上其私人社交網站，希望學校作出解釋。

老師引咎辭職

事件發生翌日，學校回覆投訴電郵，並與老師會面，老師深感悔意，立即引咎辭職。老師辭職時，更要求親自致電每位受影響的家長向他們交代及道歉。

及後學校發出了一封致歉信，承認學校因管理不善，讓老師及小朋友承受了不必要的風險。在11月2日，該名老師進行2019冠狀病毒測試，結果呈陰性。

18位家長求情要求復職

在11月5日，學校校監邀請所有受影響的家長進行視像會議，交代細節。受影響的18位家長主動向學校求情，希望學校「收回」接受老師的辭呈，令老師能夠盡快復職。家長們更一致稱讚該位老師向來關愛小朋友，也深受小朋友愛戴；小朋友在家中無時無刻地提起相關老師。

面對家長們的聯署求情，學校管理層經過審慎考慮及評估老師過往的教學表現後，決定讓老師復職。學校稱所有受影響的家長都已明確表明原諒老師，小朋友們已開心上課。

學校聲明指出，是次事件學校與老師上了寶貴的一課，「老師在這個月所面對的壓力及煎熬，已得到應該的懲罰亦深感悔意」。學校希望該位家長能夠息怒，「正所謂『大人不記小人過，海納百川』，就讓我們一起把事情平息吧！」。學校亦由衷感激每位受影響的家長一直對學校及老師的支持與包容。

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責任編輯︰王明芳