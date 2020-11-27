【得不償失】女子植牙2年反覆腫痛流血　整排牙齒鬆動需花$19萬重新植牙

▲ 女子植牙2年反覆腫痛流血，整排牙齒鬆動需花$19萬重新植牙。

台灣一名女子2年前植牙，近日牙齒反覆腫痛、流血，一直靠服用消炎藥止痛，直至牙齒鬆動才去求醫，發現女子植入的牙根粗幼不一，導致牙齒發炎、鬆動，最後要拔掉整排假牙。

根據台灣媒體報道，該名63歲的婦人於2年前進行全口植牙，惟近日出現腫痛、流血的問題，後來下排牙齒鬆動，更流出膿水，婦人馬上到醫院求診。結果照X光時發現，婦人下排14顆牙根植體中，有10顆較正常的幼細。

牙醫林孟儒指出，患者牙根的粗幼、大小都不同，導致咬合受力不均，造成骨吸收，下排牙齒鬆動，而骨頭亦高低不平，導致牙齦反覆發炎、化膿流血，同時連旁邊正常的植體也受牽連發炎。

他續指，婦人2年前植牙時因貪平，選用了「迷你植體」，長度只有正常植體的一半，價錢亦便宜得多。不過，他指出，這種迷你植體用於固定臨時活動假牙，支撐力較差，不能當一般植牙長久使用。最後女子只能把下排14顆牙全部拔掉，並再花70萬新台幣（約19萬港幣）重新植牙。

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假牙主要分成3種，包括活動式牙托、固定式的牙橋以及人工種牙，本港牙醫吳子傑稱，不同類型的假牙，清潔護理方法亦有分別，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣