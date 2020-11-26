【施政報告2020】林鄭指發表報告沒有爭取連任意圖 直言田北辰「害了她」

▲ 特首林鄭月娥今表示，發表新一份《施政報告》並沒有爭取連任的意圖。（程志遠攝）

特首林鄭月娥今表示，發表新一份《施政報告》並沒有爭取連任的意圖，指實政圓桌田北辰昨日稱她發表報告像是為爭取連任，是「害了她」。

林鄭在立法會施政報告答問會開場發言時，提到多名議員的名字，指當局已採納他們的意見。田北辰發言時指，希望特首下次再到立法會時，「提下我個名」，強調自己不會害特首。

田北辰說，機場是本港的防疫缺口，旅客自行留下深喉唾液樣本作檢測，結果未必準確，建議改為採集咽喉與鼻腔合併拭子採樣。他又批評本港對於從高風險地區到港人士的檢疫安排鬆懈，建議當局安排專車，接載從高風險地區回港，但在機場檢測結果呈陰性的旅客，到指定酒店檢疫。

林鄭回應田北辰時指，當局正積極研究其建議，本港經過普及社區檢測後，訓練出很多採樣員，採樣問題應可改善，她又同意安排高風險地區抵港人士到指定酒店，稱正與酒店業界接洽，著田北辰有介紹可轉交自己。

田北辰在發言途中，立法會主席梁君彥打斷其發言，著他盡快對特首提出有關施政報告的問題，田北辰回應指是在發表意見和給予特首提議，並繼續發言，梁君彥其後再度打斷其發言，向田北辰說：「這個不是你發表施政報告的場合」，隨即引來哄堂大笑。

記者：尹櫻霖

