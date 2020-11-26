【新冠肺炎】ICU醫生模擬新冠患者死前一刻視角　至死一直插喉呼吸急促1分鐘40次

▲ ICU醫生模擬新冠患者死前一刻視角。

本港新冠肺炎疫情似有反彈，大家應時刻謹記戴口罩及保持社交距離。外國就有深切治療部醫生為了警惕民眾，拍攝影片模擬新冠患者死前一刻的視角。片中，患者會呼吸急速及被醫生插喉，醫生指如不想死前一刻見到這種景象，請一定要做好防疫措施。

美國聖路易斯華盛頓醫學中心深切治療部醫生Ken Remy表示，疫情爆發以來已為過千名病人治療，亦幫過百多人插喉，但當地確診個案一直上升，很多人不認同要戴口罩，於是他決定錄製這條影片，模擬新冠肺炎患者死前一刻會見到的景象。

影片中，Ken Remy先模擬患者呼吸急促的情況，他表示正常人每分鐘呼吸次數約12至20次，但患者每分鐘的呼吸會增加至40次，血氧量亦跌至80%以下，所以看到的畫面會不斷晃動。

如果你不戴口罩、保持社交距離、勤洗手，我保證這是你死前一刻會見到的景象。我希望大家生命的最後一刻，不會是這樣。

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然後Ken Remy再在鏡頭前示範插喉。

如果你在公眾地方不戴口罩、保持社交距離、勤洗手，我保證這是你死前一刻會見到的景象。我求求大家，請做好防疫，防止病毒傳播。

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責任編輯：羅嘉欣