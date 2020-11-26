【正能量】治癒系漫畫家大泥病後感悟　大環境再差仍要好好生活

▲ 大泥坦言，患病令他的價值觀改變，日後的創作大方向希望能做多點關於情緒健康的工作，散發正能量。

本地漫畫家大泥，創作了白熊和男孩，他們互相扶持鼓勵，一起尋覓生命中的美好。清新手繪水彩畫風、觸動人心的文字，20年來一直滋養讀者心靈。他今年更首次和意大利插畫家聯乘在商場搞畫作展覽，在疫情下帶來溫暖治癒的聖誕。

大泥4年前經歷大病，自此對人生的思考更多。康復過後，他會如何透過作品帶出正能量，繼續治癒都市人的心靈？

大泥今次跟繪畫Nina and Other Little Things的意大利簡約系藝術家Eloise Morandi Nash聯乘搞畫作展覽，原來是商場撮合的一次奇妙合作。

「我之前不認識她，但可能大家都是做平面設計出身，一見到她作品中紅、白、黑的配搭，我已經有很強烈感覺。她的作品有詩意，我們夾，因為我們的作品都孤獨，就好像白熊是只有男孩才看到的角色，我們卻看不到他們對話。」大泥如此說。

▲ 大泥經歷大病，康復後最大感悟就是確信生命美好︰「就算有時環境很差，都要相信明天可能會解決到今日的問題。」（湯炳強攝）

首次跨地域聯合創作

兩位設計師在兩個月前開始為展覽籌備，各自先畫5張畫，然後再交換，在對方畫作上加入個人元素，過程中他們也曾在網上交流了解彼此。至於合作的概念，就是講Nina由意大利來到香港，男孩和白熊做東道主帶她去遊玩，令這10幅專為是次展覽而創作的作品，當中既有香港元素又滲著歐洲風情。

大泥於2001年才投身漫畫創作，回想起從前在電台上班的日子：「那時剛畢業又年輕，吃喝玩樂好緊要，常常一班人嘻嘻哈哈。但人到中年，便需要面對自己，思考許多問題，我那時就轉型畫漫畫。」

▲ 大泥今年的新書《假如我們不放棄》，提醒大家在壞處境中仍要相信未來有美好的事。（網上圖片）

他曾經有多年每天在報章中連載漫畫日記，他說回首再看，才察覺到創作總會把其潛意識和不知道的一面流露出來。就好像他創作的男孩，反映出其情緒、需要和生活感覺，但有時又會在其他角色身上有他自己的投射。

「男人的成長會面對很多困難，現在回望好像沒大不了，但當時卻很想逃避，心想如果有個人在背後撑你就好了。因此我就畫了白熊，透過這些角色表達人生中的缺失、無力感、和自己做朋友等。」

多推廣情緒健康

素以治癒系的風格和故事見稱，大泥認為創作是一個先治癒自己的情緒，再令他人感到治癒的過程。他向來少談個人的經歷，不過他在今年年中新作《假如我們不放棄》的後記，卻談到幾年前一場大病接受治療時的體會。動畫短片《Be With Me》9月推出後，他更在社交平台交代在2016年11月確診鼻咽癌第三期。大泥說，自己病後一直甚少接受訪問，坦言是因為十分抗拒被冠以「抗癌鬥士」、「生命戰士」等稱號。

▲ 獲第七屆「動畫支援計劃」小型企業（進階製作）銅獎的動畫短片《Be With Me》，講面對逆境時要有信心。（取自facebook）

「我現在身體不錯，慶幸得到很好的醫生團隊照顧我。」大泥坦言患病令他的價值觀改變：「患病之前，太想有achievement，有時由朝做到晚又唔瞓。得病後，因為只需要專心醫好個病，感覺反而輕鬆了。」他指治療過程難免有痛苦，卻給機會他重新開始。「我覺得個天留番條命俾我，我是應該做一點事的，這個想法影響了我和哪些機構合作的選擇。」

大泥以往也有跟生命熱線、護苗基金等機構合作。「現在病完，我有個大方向，就是有關情緒健康和有關健康類別的工作，我都想做多一些。」

▲ 大泥近年多和社福機構合作，透過短片推廣情緒教育。（影片截圖）

他指出，籌備1年製作的動畫短片《Be With Me》就是一個工具。「短片講如何在面對困難時仍帶着信心，我想透過作品散發希望，以及對生命的愛。若集合一班照顧者或病人一齊睇片，或可配合醫生講解做workshop、把意念變成故事書、小冊子等互動工具。我覺得教人如何理性面對病情也很重要，這是一個我仍在摸索中的方向。」

能擁抱壞處境的心態

大泥現在對於「正能量」，也有一番新看法：「我覺得所謂正能量，就是不要放棄，即是有時環境很差，都要相信明天可能會解決到今日的問題，那是一個可以擁抱壞處境的心態。因為我病過，我覺得只要活着，就仍有機會改變。」他病後最大感悟就是確信生命美好：「本來打算今年復工大展拳腳，卻遇上疫情。雖然大環境很差，我都會找方法去好好生活，不想垂頭喪氣，因為不開心就很容易病。」

大泥笑說，就是今次在商場的聯乘展覽，也是一次正能量發放。「我和Eloise之間完美的溝通，帶出的浪漫和愛在商場展示，營造溫暖的氣氛，都是目前這個都市需要的。」

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畫一個明亮和溫暖的世界

走治癒系路綫的大泥自言喜歡在日間作畫：「因為水彩的透明感很強，我會靠近窗邊在自然光下繪畫。每當我心情不好，我便會畫相反的感覺，希望給自己有個希望，我最想畫一個明亮和溫暖的世界。」

他說除了經歷患病外，過去一年的社會氣氛也令他覺得有很強的無力感。「由於沒有出口，這很容易跌入罵和怨的方向，但我不想發表這些作品。以前，作品的勵志信息可能是：『輕鬆一下，放下，明天會更好。』但今時今日再做這些事便全無意思，所以我更加希望把作品變成如關於精神健康的繪本，這是較實際的。」其他作品，他就會用較少文字，給人放鬆感覺。

關於大泥

大泥畢業於香港理工大學設計系，曾於商業電台及新城電台擔任美術總監，至2001年成為自由工作者，全身投入創作。漫畫出版作品包括《我們的都市有童話》、《大泥音樂繪本：一個人去旅行》、《和你在一起》、《因為愛》，以及與林嘉欣共同創作《親親孩子護幼苗》繪本系列等。 大泥近年於香港多間大專院校從事插圖教育工作，也曾為香港新城電台主持節目《夢飛行》及《泥寧說》。

INFO

聖誕意味港遊Nina and Other Little Things×Bigsoil大泥

日期：即日至2021年1月3日

時間：10am -10pm

地點：荃灣千色匯I期1樓及2樓，元朗千色匯地下大堂及2樓、K Plus

記者：胡慧雯