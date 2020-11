【正能量】治癒系漫畫家大泥病後感悟　大環境再差仍要好好生活

▲ 大泥坦言,患病令他的價值觀改變,日後的創作大方向希望能做多點關於情緒健康的工作,散發正能量。

本地漫畫家大泥,創作了白熊和男孩,他們互相扶持鼓勵,一起尋覓生命中的美好。清新手繪水彩畫風、觸動人心的文字,20年來一直滋養讀者心靈。他今年更首次和意大利插畫家聯乘在商場搞畫作展覽,在疫情下帶來溫暖治癒的聖誕。

大泥4年前經歷大病,自此對人生的思考更多。康復過後,他會如何透過作品帶出正能量,繼續治癒都市人的心靈?

大泥今次跟繪畫Nina and Other Little Things的意大利簡約系藝術家Eloise Morandi Nash聯乘搞畫作展覽,原來是商場撮合的一次奇妙合作。

「我之前不認識她,但可能大家都是做平面設計出身,一見到她作品中紅、白、黑的配搭,我已經有很強烈感覺。她的作品有詩意,我們夾,因為我們的作品都孤獨,就好像白熊是只有男孩才看到的角色,我們卻看不到他們對話。」大泥如此說。

▲ 大泥經歷大病,康復後最大感悟就是確信生命美好︰「就算有時環境很差,都要相信明天可能會解決到今日的問題。」(湯炳強攝)

首次跨地域聯合創作

兩位設計師在兩個月前開始為展覽籌備,各自先畫5張畫,然後再交換,在對方畫作上加入個人元素,過程中他們也曾在網上交流了解彼此。至於合作的概念,就是講Nina由意大利來到香港,男孩和白熊做東道主帶她去遊玩,令這10幅專為是次展覽而創作的作品,當中既有香港元素又滲著歐洲風情。

大泥於2001年才投身漫畫創作,回想起從前在電台上班的日子:「那時剛畢業又年輕,吃喝玩樂好緊要,常常一班人嘻嘻哈哈。但人到中年,便需要面對自己,思考許多問題,我那時就轉型畫漫畫。」

▲ 大泥今年的新書《假如我們不放棄》,提醒大家在壞處境中仍要相信未來有美好的事。(網上圖片)

他曾經有多年每天在報章中連載漫畫日記,他說回首再看,才察覺到創作總會把其潛意識和不知道的一面流露出來。就好像他創作的男孩,反映出其情緒、需要和生活感覺,但有時又會在其他角色身上有他自己的投射。

「男人的成長會面對很多困難,現在回望好像沒大不了,但當時卻很想逃避,心想如果有個人在背後撑你就好了。因此我就畫了白熊,透過這些角色表達人生中的缺失、無力感、和自己做朋友等。」

多推廣情緒健康

素以治癒系的風格和故事見稱,大泥認為創作是一個先治癒自己的情緒,再令他人感到治癒的過程。他向來少談個人的經歷,不過他在今年年中新作《假如我們不放棄》的後記,卻談到幾年前一場大病接受治療時的體會。動畫短片《Be With Me》9月推出後,他更在社交平台交代在2016年11月確診鼻咽癌第三期。大泥說,自己病後一直甚少接受訪問,坦言是因為十分抗拒被冠以「抗癌鬥士」、「生命戰士」等稱號。

▲ 獲第七屆「動畫支援計劃」小型企業(進階製作)銅獎的動畫短片《Be With Me》,講面對逆境時要有信心。(取自facebook)

「我現在身體不錯,慶幸得到很好的醫生團隊照顧我。」大泥坦言患病令他的價值觀改變:「患病之前,太想有achievement,有時由朝做到晚又唔瞓。得病後,因為只需要專心醫好個病,感覺反而輕鬆了。」他指治療過程難免有痛苦,卻給機會他重新開始。「我覺得個天留番條命俾我,我是應該做一點事的,這個想法影響了我和哪些機構合作的選擇。」

大泥以往也有跟生命熱線、護苗基金等機構合作。「現在病完,我有個大方向,就是有關情緒健康和有關健康類別的工作,我都想做多一些。」

▲ 大泥近年多和社福機構合作,透過短片推廣情緒教育。(影片截圖)

他指出,籌備1年製作的動畫短片《Be With Me》就是一個工具。「短片講如何在面對困難時仍帶着信心,我想透過作品散發希望,以及對生命的愛。若集合一班照顧者或病人一齊睇片,或可配合醫生講解做workshop、把意念變成故事書、小冊子等互動工具。我覺得教人如何理性面對病情也很重要,這是一個我仍在摸索中的方向。」

能擁抱壞處境的心態

大泥現在對於「正能量」,也有一番新看法:「我覺得所謂正能量,就是不要放棄,即是有時環境很差,都要相信明天可能會解決到今日的問題,那是一個可以擁抱壞處境的心態。因為我病過,我覺得只要活着,就仍有機會改變。」他病後最大感悟就是確信生命美好:「本來打算今年復工大展拳腳,卻遇上疫情。雖然大環境很差,我都會找方法去好好生活,不想垂頭喪氣,因為不開心就很容易病。」

大泥笑說,就是今次在商場的聯乘展覽,也是一次正能量發放。「我和Eloise之間完美的溝通,帶出的浪漫和愛在商場展示,營造溫暖的氣氛,都是目前這個都市需要的。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

畫一個明亮和溫暖的世界

走治癒系路綫的大泥自言喜歡在日間作畫:「因為水彩的透明感很強,我會靠近窗邊在自然光下繪畫。每當我心情不好,我便會畫相反的感覺,希望給自己有個希望,我最想畫一個明亮和溫暖的世界。」

他說除了經歷患病外,過去一年的社會氣氛也令他覺得有很強的無力感。「由於沒有出口,這很容易跌入罵和怨的方向,但我不想發表這些作品。以前,作品的勵志信息可能是:『輕鬆一下,放下,明天會更好。』但今時今日再做這些事便全無意思,所以我更加希望把作品變成如關於精神健康的繪本,這是較實際的。」其他作品,他就會用較少文字,給人放鬆感覺。

關於大泥

大泥畢業於香港理工大學設計系,曾於商業電台及新城電台擔任美術總監,至2001年成為自由工作者,全身投入創作。漫畫出版作品包括《我們的都市有童話》、《大泥音樂繪本:一個人去旅行》、《和你在一起》、《因為愛》,以及與林嘉欣共同創作《親親孩子護幼苗》繪本系列等。 大泥近年於香港多間大專院校從事插圖教育工作,也曾為香港新城電台主持節目《夢飛行》及《泥寧說》。

聖誕意味港遊Nina and Other Little Things×Bigsoil大泥

日期:即日至2021年1月3日

時間:10am -10pm

地點:荃灣千色匯I期1樓及2樓,元朗千色匯地下大堂及2樓、K Plus

記者:胡慧雯