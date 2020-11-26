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【貧困父女】6旬單親爸帶9歲女雨中擺檔　住垃圾屋好心人召義工助清理

親子 14:52 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有好心人召義工，希望協助父女清理房子。

住在骯髒混亂的家中，令人生活倍感抑壓，更不利孩子的成長。台灣有好心人偶然遇到一名60歲的單親父親帶著僅9歲的女兒在外擺檔，更得知其住所非常混亂，希望召集有心人，協助父女打掃，讓他們能有乾淨舒適的家。

父女靠賣飲品維生。（facebook圖片）

父親把飲品放到箱子裡。（facebook圖片）

車禍後靠賣飲品維生

花蓮同鄉公益總會長吳哲仲昨日（25日）在facebook群組「花蓮同鄉會」發帖，他指出，早前接到友人告知，有一對父女需要幫忙。這名60歲的單親父親，獨自撫養著9歲的女兒。

由於父親兩年前發生車禍，導致顱內出血，搶救後雖然醒來，但很容易暈眩以致無法正常工作，只能靠到處賣飲品維持生計，而女兒放學後亦陪伴爸爸做生意。

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召集義工助執屋

吳哲仲昨晚到達父親賣飲品的街頭，山腳下飄著細雨，顯得格外寒冷，看到小女孩穿著單薄的衣物和破舊雨衣，陪在爸爸身邊賣礦泉水，令人心酸。吳哲仲買下所有飲品後，陪著這對父女回家。當要進門時，女孩提醒他，

裡面非常髒亂，還有蟑螂老鼠，要小心！

雖然已有心理準備，但吳哲仲還是嚇了一跳，無論是地下、梳化，全部都放滿紙箱、膠袋等雜物，可以走動的空間也不多。飯桌上放了一堆類似收據的東西，椅子上放了一張大棉被，房間裡的嬰兒床也被衣服佔據。

這怎麼住人！跟他（爸爸）留下電話跟資料後，明天再找義工討論，看要怎麼打掃整理，希望讓他們有個乾淨舒適的家。

帖文引來不少熱心網民回應，紛紛留言希望出一分力，亦盼能捐款或衣物等資助父女。

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責任編輯：王明芳 

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