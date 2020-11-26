【SEN孩子】小三女兒 IQ135成績差揭患讀寫障礙　港媽陪追跳舞夢：分數不代表一切

▲ 一名港童智商高達135，可是有讀寫障礙令成績差，媽媽慢慢學會不追求分數。

求學不是求分數，可是在追求成績的教育制度下，不少家長及孩子都大感壓力。有港媽在網絡平台大吐苦水，表示女兒智商高達135，可是成績分數永遠只取2、3分，做了很多事，女兒成績卻未有進步，身心俱疲，及後發現女兒有讀寫障礙，媽媽選擇支持女兒學跳舞追夢。

女兒IQ超過135

有港媽於11月20日（上周五）在網上討論區「親子王國」，以「永遠個位成績的媽媽」為題發帖文，指出女兒成績次次都只有 2分、3分個位數，明明智商超過 135 ，成績卻墊底，更被老師嘲諷，媽媽曾經一度感到灰心。

由小一到依家小三，我個女成為了「個位成績嘅表表者」，明明測試係一個 IQ百幾嘅小朋友，仲俾老師串咗句︰ 睇唔出拍住愛因斯坦喎，但佢都好笨。

為追分數一度迷失

港媽不明白女兒何以成績永遠是個位數，有朋友吹噓孩子好叻、取很多獎項、名列前茅，她都變得沒感覺。

無論我同佢有幾努力......結果都係個位，我有發脾氣、有哄過、有慢慢教、有喊、有支持、有放棄……

讀寫障礙影響成績

後來，她發現女兒患有嚴重缺損的讀寫障礙，女兒中文最差，英文能聽能說，但卻寫不到。港媽不想為追成績而勞累，自我安慰「分數不代表一切」。女兒收到一份考卷，媽媽跟女兒解說，女兒自己改正時突然說︰

其實我識架， 但係啲字真係會走來走去。

港媽由心回應女兒，知道女兒是懂得這些知識，她反思要追求人生，不要去追成績，希望多陪伴女兒。而喜歡跳舞的女兒坦言想做舞蹈家。

支持女兒追夢學跳舞

女兒有夢想，媽媽樂意支持，現時學習芭蕾舞、中國舞及K-POP。女兒在地區名校讀書，校方知道她是有特殊學習需要的學生，有調節多給時間考試及可以讀卷，可是感到有老師未有大多幫忙，現正找少功課、活動教學為主的學校，給女兒多個選擇轉校，只是女兒拒絕。

佢始終鍾情自己學校，而且佢有朋友，又有好好嘅中國舞老師，唔捨得轉校……

媽媽有感而發，希望鼓勵及提醒自己要正面陪女兒成長。

我想陪佢發夢，好過追成績，佢自己都好辛苦！學業不等於所有，做一個禮貌同享受生命嘅人更重要。

很多媽媽級的網民留言為她們打氣加油︰「專心發掘一技之長也好，希望小朋友可以在另一方面找到自信」及「SEN媽媽要加油，老套講句學業不是求分數」等。

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責任編輯︰王明芳