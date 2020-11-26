【開心速遞】《愛回家》「Terry」李偉健望以演技開班授徒　遭「舅父KC」歐瑞偉潑冷水

▲ 《開心速遞》李偉健望以Terry演技開班授徒，遭「舅父」歐瑞偉一句話打沉。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的KC（歐瑞偉飾）以及Terry（李偉健飾）這對舅父與外甥的CP一向大受歡迎，二人昨日以角色的形象拍下一條搞笑短片，延續戲中的喜劇氣氛。

李偉健不時在Facebook分享搞笑短片或者生活日常，昨晚他上載一條全新影片，以「喜怒哀樂訓練班⋯」為題，當中他和歐瑞偉分別以《開心速遞》中的角色Terry以及KC的造型示人。

【開心速遞】《愛回家》演員為「Terry」李偉健慶生 王晶千金王子涵加盟接龍集團

▲ KC與Terry是《開心速遞》最受歡迎CP之一。（影片截圖）

影片之初Terry向舅父表明自己最近盤算的生意計劃，打算舉行「演技訓練班」傳授演技給演了很久但不會演戲的人，想向KC投資這個項目，KC臨時出題一考Terry的演技，叫他做表情考驗。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【開心速遞】Terry畫疫症下的香港人 李偉健：一切都係身外物只有身體係自己

Terry分別做出喜、怒、哀、樂四個表情，並希望得到舅父讚賞，KC驗收後即謂：「樂就樂喇，你搞呢盤生意肯定一落千仗啦！」Terry哭著敗走：「好衰架咁樣打擊人！」

KC立即指著Terry著他要保持這個表情：「Keep住呢個哀傷嘅表情，你就可以教人架喇！訓練班喎！哼！」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2