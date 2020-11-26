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【施政報告2020】陳帆：酒店賓館租作過渡性房屋須乎3基本條件　租期料不少於2年

社會 14:50 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

運輸及房屋局局長陳帆出席政府記者會。（曾耀輝攝）

新一份《施政報告》提及多項土地及房屋供應措施，其中政府擬租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，作過渡性房屋用途。運輸及房屋局局長陳帆表示，有關建議是因應時勢而提出，料合適酒店及賓館的租用期宜不少於2年，政府稍後會跟業界及議員商討。

政府消息人士作指，現在與10多間酒店商討合作的可能性，詳情即看：【下一頁】

被問及可租作過渡性房屋的酒店及賓館需要符合甚麼條件，陳帆回應指，最基本結構﹑消防要安全，房間環境亦要良好，當局同時會考慮周遭環境﹑房間配套及附近居民出入等，無論如何都會以公屋作參考水平，相信不存在隱患問題。

陳帆在開場時指，房屋短缺仍是社會當前最關注議題，《施政報告》中指出，政府已覓得330公頃的土地，可興建31.6萬個公屋單位，以滿足未來10年的31.1萬個的單位需求，當局稍後會於公布2020年《長遠房屋策略》時交代更多詳情。

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記者：陳曉瑩

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