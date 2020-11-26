【myTV SUPER電影】張赫《劍客》演韓國古代武林高手　為救愛女決戰各大高手

▲ 張赫主演電影新作《劍客》。

張赫、金賢秀主演的《劍客》在myTV SUPER獨家上架。影片可說是《救參96小時》（Taken）的韓國古裝版。故事敘述光海君遭廢位後，隱世的朝鮮最強劍客泰律（張赫飾）為找尋女兒下落，而重拾毫無慈悲的劍，追擊帶走女兒的惡徒們，是部寫實刺激的動作片。

影片由《殺手代父》團隊製作，動作設計具實戰感的風格，武打場面可媲美佐藤健主演《浪客劍心》真人版電影。

《劍客》主角張赫其實過往演過不少動作片，他曾接受韓國媒體訪問說：「拍動作戲拍了差不多20年，覺得最重要的是如何展現能帶起故事中的事件、讓觀眾有共鳴的動作戲。」

張赫並透露：「雖然已經很習慣拍攝古裝武打戲，但劇中因為是視力不太好的狀態，演起來有點難度。雖然不停地練習了，但拍攝時還是常被打到。」

今次他繼續十分搏命，不用替身親自演多場高難度動作戲，張赫表示：「與武術團隊不斷思考《劍客》中整體的武打戲概念，以過往古裝劇中前所未見的實戰戰爭武術為基準，構想出劇中的劍鬥動作戲。」

張赫與《與神同行》車太鉉、《Running Man》金鐘國都是1976年生，是韓國演藝圈有名的「屬龍俱樂部」成員。

張赫表示：「我和車太鉉一同觀賞了這部作品，沒想到他很少見地給予好評，讚嘆地說這部電影很棒，他本來是不太會說這種話的人。」金鐘國因行程緣故無法一起觀賞，後來他自己到電影院捧場，令張赫十分感動。

動作戲外，在文戲方面，因為張赫的角色很冷酷，所以台詞並不多，張赫要靠眼神演繹內心世界：「在《劍客》中的台詞大概只有5句，是惜字如金的角色，我很喜歡這一點。」

他還開玩笑地說：「後半段有句台詞是『我女兒在哪裡』，我背得很辛苦！」

《劍客》myTV SUPER獨家上架︰

主要演員：張赫、金賢秀、Joe Taslim 、 鄭滿植 、 李旼赫

上架日期：12月1日（myTV SUPER猛片特區獨家上架）