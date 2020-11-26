警方青衣停車場檢市值逾3千萬元懷疑可卡因　3人涉販運危險藥物被捕

▲ 警方於青衣青鴻路一露天停車場檢獲18公斤懷疑可卡因，市值3.18千萬元。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科跟據線報，深入調查後，昨日（25日）於青衣青鴻路一露天停車場拘捕2男1女共3人，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值3.18千萬元。

警方毒品調查科，昨日（25日）於青衣青鴻路一露天停車場， 展開反毒品行動，下午約1時30分，警方發現兩男一女可疑人，行向一部停泊於停車場內可疑車輛， 兩男子並於車輛附近有所行動， 警方懷疑兩人正作毒品交易，埋伏探員於是將3人截查，警方其後於車上檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約3.18千萬元，於是將3人以「販運危險藥物罪名」拘捕。

被捕兩名男子分別35及45歲，報稱無業及清潔工人，另外女子29歲報稱無業，警方亦檢獲60萬元懷疑與本案有關現金，3人現正扣留調查 ，兩名被捕男子，稍後將會暫控一項販運危險藥物罪名，將於明日（6日）於西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科(行動)高級督察陳熾華表示， 發現販毒集團，會將停泊於偏遠地區舊車輛用作臨時毒品倉庫，市民如有發現長期棄置車輛及可疑人物，可向警方舉報。警方重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉