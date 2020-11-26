【逃獄兄弟】張繼聰+栢天男+張建聲演繹另類兄弟情　譚耀文唱《真的漢子》為首映打氣

▲ （左起）栢天男、、張繼聰、張建聲出席《逃獄兄弟》首映禮。

電影《逃獄兄弟》，在昨晚（11月25日）假九龍灣星影匯舉行首映禮，導演麥浩邦聯同片中演員張繼聰（阿聰）、栢天男（Adam）、張建聲（阿聲）、陳漢娜（Hanna）等出席。

《逃獄兄弟》故事講述譚耀文、阿聰、Adam、阿聲因各自理由非走不可，最終要放下成見聯手合作。在片中演獄中大佬「滾筒」的譚耀文因為身在內地未能回港參與首映禮，但他特別為活動預錄影片。

▲ 譚耀文預先拍短片打氣。

譚耀文在片中表示今次拍攝非常開心，自己亦花了很多心思設計人物，稱是投放了廿多年的「演技積蓄」來演「滾筒」一角。隨後他更用結他自彈自唱《真的漢子》為電影打氣。

隨後，阿聰表示今次負責輕鬆搞笑既部分，周旋於各人之間，但不太需要參與動作打戲，笑言：「我負責坐導演旁睇幾位兄弟打，他們打到流晒血，但我都有付出，有場差不多是全年香港最凍一日，朝早已經著羽絨，但夜晚要拍我淋雨，最後第二日病埋，但我們合作得好愉快。」

▲ 《逃獄兄弟》女主角陳漢娜（右二）。

戲中飾演新囚的Adam則表示幸得阿聰指導才適應監獄生活，說：「我角色好似一個人肉沙包，由朝到晚都俾人打，最記得有場是浴室我已經除晒衫準備沖涼，但阿聲突然偷襲我下面，事前我不知，原來阿聲同導演夾埋，想捕捉我最真實反應，結果我反應好逼真！」

在旁的阿聲笑稱當時感覺好重手，續指自己最難忘一場是和譚哥在大倉內的動作戲，因之前拍了十多個小時文戲已筋疲力盡：「直頭抽筋同沒有氣力，但很多謝武指。」阿聲更說與阿聰做戲要望著對方眉心，因看著阿聰會忍不住笑。