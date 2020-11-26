【周星馳于文鳳案】于文鳳有新男友後周星馳確定分手　周坦言「找到喜歡的人替她開心」

▲ 周星馳遭前女友于文鳳分紅案續審。

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（26日）於高等法院續審。周星馳今續作供指，袁指周與于於2010年3月分手，為何之後仍要履行口頭餽贈。周供稱「唔係好清楚準備邊一年分手」，周澄清與于的關係由情侶「慢慢變淡」，關係再轉差「就朋友都唔係喇」，所以真正分手是「連朋友都唔係嗰種關係」。周供稱其後于有新男友後便完全明白情況，周坦言「佢搵到一個佢喜歡嘅人，我都替佢開心嘅」。

周星馳今續作供指，于於2009年12月3日就天比高16及18號屋出售後，要求支付佣金1,400萬，而周沒有立即同意支付，因于要求金額相當大，周亦不認同其計算方法，周指雙方就此事拉鋸了數天，而于之後向周重複數次提出要求。袁問及雙方是否就分成或金額爭拗，周供稱應該是分成，他指當時與于的拗撬細節已忘記，周指關於于的態度及種種原因。

▲ 周星馳遭前女友于文鳳分紅案續審

周指分成大概是一個心意，建基於「大家關係好好及好開心的情況下」，但于將之說成「非得要做嘅嘢」，「無論鍾意唔鍾意，開唔開心都要做」，周指于大概認為是應有的權益。

根據文件顯示，于於2009年12月3日，就天比高16及18號屋出售後索取佣金逾1,494萬。袁質疑文件上寫上「佣金」二字，周卻仍然簽署後支付款項，是否已解決雙方爭拗。周回應沒有解決，他指大家依然想法不同。周指發生爭拗後，于表現得不開心，周表示「我唔想見到佢咁」，最後決定付款。

周指文件上並不知道為何寫上「佣金」字眼，周指反正對他而言，最重要是他決定支付該筆款項，周坦言並不太在意是否佣金。

袁續指於2011年4月，于又提出就尖沙咀加連威老道GI商場要求分成逾177萬，周表示忘記細節。袁質疑周于二人於2010年3月分手，為何仍要履行口頭餽贈承諾。

周回應「唔係好清楚準確邊一年分手」，周澄清與于的關係由情侶「慢慢變淡」，然後變淡，關係再轉差「就朋友都唔係喇」，所以真正分手是「連朋友都唔係嗰種關係」。

據周的證人口供，周指於2009至2010年，與于的情侶關係走下坡，2010年3月于提出分手，而周於同年7月左右，看到報道後才相信于與他分手了。

袁質疑周于二人既然於2010年3月已分手，為何仍要履行口頭餽贈承諾。周重申，當時覺得的贈送承諾，是建基於大家開心及雙方的良好關係。周表示當時知道于有新男友，便完全明白情況，周坦言「雖然咁，我哋關係依然如最初開始，維持好朋友關係」，周誠言「佢搵到一個佢喜歡嘅人，我都替佢開心嘅」。聆訊下午續。

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記者：林育慧