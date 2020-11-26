龐鼎全獲委任科大副校長　明年7月起生效

▲ 現任科大首席副校長資深顧問龐鼎全獲委任接替出任副校長（行政），明年7月1日起生效。（資料圖片）

香港科技大學今日（26日）宣布，委任首席副校長資深顧問龐鼎全，接替賀致信（Mark HODGSON）出任副校長（行政），由明年7月1日起生效。

科大表示，經嚴謹的全球招聘程序委任龐鼎全，亦感謝賀致信的出色領導，以及其多年來對大學所作出的努力和貢獻。

龐鼎全於1978年在美國威斯康辛大學取得數學及物理學士學位後，於1981及1984年在美國弗吉尼亞理工學院暨州立大學取得碩士及博士學位；龐教授於1991年加入科大，此前於明尼蘇達大學擔任副教授。

科大指，龐鼎全服務科大多年，在校內及高等教育界別均曾出任多個高層行政職位，現為科大首席副校長資深顧問及大學教育創新中心署理總監，亦為教資會研究評審工作小組及質素保證局委員。龐鼎全是計算機科學及工程學系教授，研究範疇包括計算機視覺、人工智能及電子學習等。

科大副校長（行政）主要負責籌劃及管理包括人力資源、財務、物業及其他資源等範疇，同時亦負責大學資源的策略性發展，以確保大學在教研方面得到充分支持。

科大校董會主席廖長城對新任命表示欣喜，指龐鼎全對科大的運作，以及大學所面對的機遇和挑戰具深厚認識，相信憑藉其豐富經驗，以及致力貢獻大學與學生的熱忱，有充分的視野、能力和投入度帶領科大邁步向前。

科大校長史維則說，龐鼎全經驗豐富，並對科大及香港的學術和行政事宜貢獻良多，科大現正積極推進多項大型項目，深信他將能以其獨到的見解、熱誠以及主動而務實的態度，帶領大學的行政運作。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅