警總外向警員擲雞蛋　「畫家」囚21個月官斥衝擊香港治安

▲ 外號「畫家」潘浩超。（經濟日報資料圖片）

外號「畫家」的潘浩超涉於去年6.21包圍警總，期間向警方投擲雞蛋擊中盾牌，警員疑被蛋汁濺中，警總亦沾有蛋漬，潘經審訊後被裁定非法集結、刑毀以及7項襲警罪罪成，今（26日）於東區裁判法院被判監21個月。裁判官判刑時指，示威者圍堵警總出入口及附近交通等，不僅阻礙警總運作，更導致警方調配警力處理現場，嚴重衝擊香港整體治安。

被告潘浩超（現年33歲），被控1項參與未經批准集結罪、1項刑事毁壞罪及7項襲警罪。

裁判官劉綺雲判刑時指，案發當日有大規模示威，數千名示威者圍堵警總出入口，癱瘓附近一帶交通等，破壞了社會安寧以及對公眾造成滋擾，其行為不僅阻礙警總運作，更導致警方調配警力處理現場，嚴重衝擊香港整體治安。

裁判員續指，現場違法行為時間長，有事先安排，被告知道涉案集會是未經批准集結，故就被告非法集結的控罪，判監為合適刑罰。

裁判官續指，被告掟蛋時間長，蛋汁沾到警總平台、欄杆等，蛋汁殘留在扶手電梯，引伸的嚴重性並不輕。裁判官指雞蛋雖然非具傷害性武器，但被告除了掟蛋，更辱罵及挑釁警員，引起其他人掟番茄及汽水罐等行為。

裁判官又指，被告有同類案底，雖然看似案底纍纍，但裁判官發現案底主要集中於2017至2016年間，並認為於被告成長過程中缺乏家人關愛有關，他及後嘗試接受更生，獲得教會人員支持。裁判官考慮到被告犯案後有反省，扣減刑期後終判共21個月監禁。

控罪指，被告於2019年 6 月 21 日晚上 6 時至 10 時，在灣仔警總外參與未經批准集結、損壞屬於警務處的牆及扶手電梯，以及襲擊女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋及盧偉東、偵緝警員陳梓軒及盧焯基與警員梁綽熙等7 人。

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記者：林欣樂