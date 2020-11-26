【生日群組】父親99歲大壽子孫餐廳聚會慶生　家族13人全染疫最小僅3歲

▲ 美國有一家庭為父親舉行99歲生日聚會，最終家族共有13人染疫。

新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，在疫情嚴峻的美國有一家庭為慶祝父親99歲大壽，12人於餐廳聚會吃飯，導致家族共有13人染疫，最小的年僅3歲，其中兒子更傳染給沒參與聚會的妻兒。

餐廳包房開生日會

據美國《Fox 4 News》報道，來自美國德州普拉諾市（Plano）的男子Larry Goldsticker，上月相約家人回家鄉聖路易斯（St. Louis），為父親Ralph Goldsticker慶祝99歲生日。Larry指家人都採取了防疫措施，分別乘飛機或駕車從各地回家，考慮到疫情他們已提早起行預時間隔離。

▲ 12人在餐廳包房，慶祝父親生日。（影片截圖）

Larry居於三藩市的哥哥及嫂子，更在登機前接受過病毒測試。他們加上99歲的爸爸，合共有12人，當中一半人住在酒店，另外一半人則住在Larry弟弟或父親家。他們只在一個星期六晚上外出，到一間餐廳慶祝父親生日，而他們為安全計已訂了一間私人房間聚會。

結束聚會返回普拉諾市的家中時，Larry開始出現新冠肺炎症狀，更感染了沒有同行參與生日聚會的妻子及3名30多歲的子女。他估計有家人在回鄉途中染疫，再於生日聚會上傳染給其他人，最終整個家族共有13人染疫，當中年紀最小的是他3歲的侄孫。

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誤以為100%不會染疫

住在三藩市的哥哥病情較嚴重，由於心跳加速需要住院接受治療。大部分家人現已康復，包括99歲的父親。Larry指年長的父親染疫，令他食慾下降了一個半星期左右，目前父親的精力尚未恢復，體重也減輕了，不過他整體狀況不錯。

Larry現在於普拉諾市的家中休養，他指與新冠肺炎搏鬥後感覺良好，經此一役，一家人今年不會再舉辦感恩節聚會。他表示︰

這次經歷很痛苦和艱辛，不值得冒險。我們自以為很聰明，100%不會染疫，其實到處都是病毒。

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責任編輯︰王明芳