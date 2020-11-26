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【新冠肺炎】中銀香港11月26日起　所有分行提早至下午4時關門

休閒消費 15:54 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

中銀香港即日起，所有分行提早至下午4時關門。

本港第四波疫情持續。因應防疫工作需要，中銀香港宣布由11月26日起調整全港各區分行的營業時間，提早至下午4時關門，直至另行通知。

中銀香港（2388）表示，由11月26日（星期四）起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。除指定分行特別安排外，其餘分行於星期一至星期五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。

至於存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午4時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。客戶亦可透過本行24小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務 。

中銀香港又指，安泰邨銀行服務中心、上水銀行服務中心、科學園銀行服務中心、香港科技大學分行、愉景灣銀行服務中心將維持特別營業時間安排。香港國際機場分行將繼續暫停營業，直至另行通知，有關分行的自助銀行中心服務維持正常。

其他銀行的營業時間調整，即睇：

【新冠肺炎】滙豐11月27日起調整營業時間　所有分行提早下午4時關門

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責任編輯：林卓昕

中國銀行（03988） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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