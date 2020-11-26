【施政報告2020】回應需否重新評估明日大嶼需要　黃偉綸：作為負責任政府要做好準備

▲ （曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥昨公布《施政報告》，強調本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」工作，努力爭取盡快開展有關研究。發展局局長黃偉綸稱本港未來人口增長率下降，惟戶口數目卻不減反增，加上人口及樓齡老年化，對住屋需求大，認為負責任政府需要做好準備。

發展局局長黃偉綸今日出席《施政報告》相關措施記者會時，被問及港人移民增、當局亦鼓勵本港青年到大灣區發展，需否再評估「明日大嶼」需要性。黃偉綸引述統計處數據指，本港人口至2040年初期，人口高峰基線預計由822萬人口下調至最新811萬人口；惟用作參照住屋需要的戶口數目，卻增至逾300萬戶。

他續指，統計處數據預算人口基線雖然下調11萬，惟只要港人「生育多少少、長壽少少或單程證用盡少少」，至2051年人口可高逾885萬，遠較基線水平多70萬人口；加上本港出現雙老齡化，包括人口急速老年化，長者對住屋及社會設施需要較大，而30年後樓齡逾70年的大廈多逾30萬幢，較現時急增數百倍，回旋空間需求大。

黃偉綸形容，負責任政府需要做好準備，亦同意土地供應小組指出本港土地仍缺1200公頃的評估，大大低估土地需求，港府現時正就《香港2030+1》報告作最後工夫，未來數月可完成。

對於港府是否已放棄「起動九龍東」項目，卻改發展「躍動港島南」，黃偉綸解釋，躍動港島南構思來自起動九龍東項目，後者至今已10年已始見改善，包括研究改善當區後巷及反轉天橋底；強調有關項目並非1、2年就可見改變，強調「躍動港島南」項目並非要增當區人口流量，是改善通達性及文化藝術空間需要。

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責任編輯：陳正怡