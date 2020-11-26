【產後復出】楊茜堯跟丈夫羅子溢再度合作　傳夫妻檔以千萬片酬拍劇吸金

▲ 楊茜堯羅子溢夫妻檔演出。

楊茜堯（前名楊怡）於今年4月誕下女兒羅翊心（小珍珠），近大半年間楊茜堯專心湊女，老公羅子溢（前名羅仲謙）則負責努力拍劇賺奶粉錢，早前有指兩夫婦應內地影視公司邀請，以8位數酬勞夫妻檔拍劇，而二人合作劇集今日已正式開鏡。

自2017年跟郭晉安合演《再創世紀》後，楊茜堯（楊怡）已3年沒參演出劇集，及後她養尊處休專注調理身體，至今年4月誕下女兒羅翊心。

樂做幸福人妻的楊茜堯專心照顧女兒，跟老公羅子溢不時於IG分享家庭照。休養大半年後，楊茜堯終復出工作，今日她跟老公羅子溢合作的劇集《家族榮耀》正式開鏡。

▲ 楊怡產後首度復出拍劇。(大會提供)

楊茜堯產後首度復出，狀態十足，並明顯已成功瘦身，不過老公羅子溢今日開鏡儀式上卻未有出現。

以都市商戰為題材的劇集《家族榮耀》，卡士不俗，除羅子溢夫婦，並有張智霖、李彩樺、熊黛林、黃浩然、郭政鴻、、陳曼娜、朱鑑然、艾威等，該劇講述大家族的內憂外患與愛恨情仇，折射出了明星與財經名媛嫁入豪門的種種故事，由資深製作人梁家樹、陳德修監製。

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傳楊怡復出為夫擋桃花

今次楊茜堯產子後將首次複出，不過跟老公羅子溢（羅仲謙）戲中並不是夫妻關係，相信跟李彩樺演的豪門名媛有不少對手戲。

另外，久未拍劇的張智霖，此次再度出演港劇，跟TVB小生黃浩然來黃浩然也有少男神對手戲份。

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其實此劇在內地取景已兩個多月，早前就有傳因羅子溢甚有女人緣，婚前跟不少女星傳緋聞，為阻止狂蜂浪蝶埋身，楊茜堯一來止戲癮，其次也藉此監督丈夫，故決定夫婦檔接拍此劇。

這也是二人繼兩集《On Call 36小時》後，相隔7年兩人再在劇集合作。