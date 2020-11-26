3個月大女嬰倒斃床上被枕頭被子覆蓋　無業父否認謀殺罪開審

▲ 案件今（26日）於高等法院開審。（資料圖片）

3個月大女嬰被發現在落馬洲東鎮圍一間村屋中死亡，涉案女嬰父親否認謀殺罪，案件今（26日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，女嬰母親因對照顧女兒感到壓力離家及出境，將女嬰留給被告照顧。被告Whatsapp查問女嬰母親去向，指她會後悔終身，被告同日離港，獨留女嬰在家。女嬰母親其後回家，發現女嬰遺體在床上，被2個枕頭及1張被子蓋住，臉色泛紫。法醫指女嬰有有脫水及飢餓跡象，因窒息而死。

被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

控方開案陳詞指，案中死者為被告女兒。被告與妻子盧殷童於2018年2月搬到元朗新田居住，同年5月21日，盧誕下死者，同年6月被告失業，兩人倚賴綜援為生，並一同照顧死者。

同年8月21日約凌晨4時，盧離開住所及經羅湖離港，因她對照顧死者感到壓力，需要放鬆，將死者交由被告照顧。被告同日下午曾whatsapp盧，問盧的去向，惟盧於翌日（8月22日）約凌晨1時半才回覆，盧指自己會回家，但她需時冷靜。被告回覆盧指，她可以外出遊玩，但她將會後悔終生。

控方指，被告亦於8月21日晚上約11時離開住所，3個月大的死者則被獨留家中。8月23日約中午12時，盧回到家中，發現死者伏在床上，頭朝向下，而臉扭向左側，被2個枕頭及1張被子蓋住，臉部呈紫色。

盧當時感到驚慌，即時聯絡父母及後報警。被告於同年10月7日經羅湖返港時，被警方拘捕。在警署錄影會影中，被告否認將死者留在被發現的位置，又指自己離開時，枕頭及被子放在其他位置。

法醫科專家藍偉文指，事主有脫水及肌餓跡象，而涉案被子及枕頭亦影響事主呼吸，可能導致事主死亡，並指出3個月大的嬰兒自行翻身、面朝下的情況並不常見。今午續審。

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記者：王仁昌