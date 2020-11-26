【使徒行者3】張寶兒盼事業衝刺未有造人大計　袁偉豪不否認心急想做爸爸

▲ 太太張寶兒想繼續事業衝刺，袁偉豪不否認心急想做爸爸。

袁偉豪與張寶兒前日（11月24號）舉行簡約的註冊儀式，正式成為合法夫妻。袁偉豪十分勤力，新婚僅休息1日即復工，與馬國明、黃智雯、蔡思貝、張振朗、連詩雅等出席劇集《使徒行者3》宣傳記招。

當被問及造人大計時，新婚的袁偉豪直認：「不排除有意外驚喜。」

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▲ 二人婚後在網上分享中式婚照。（instagram圖片）

袁偉豪只請兩日婚假

前日袁偉豪與拍拖3年的女友張寶兒註冊成婚，因為疫情的關係，二人簡單處理所有儀式，只有價值7千萬的清水灣傲瀧愛巢內進行斟茶和簽紙等的儀式。結束婚禮後一對新人在社交網站放回早前所拍的中式Pre-Wedding照片，大晒幸福。

只休息1日，袁偉豪已收拾好心情復工，戴著婚戒的他出席劇集《使徒行者3》的宣傳活動。

他透露事前只向公司請了兩日婚假，今日已要復工宣傳，以及回到新劇《把關者們》的劇組繼續拍攝。

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▲ 袁偉豪今日已經復工。（東星圖片）

計劃疫情後舉行晚宴

提到前日完成婚禮後，翌日忙於與太太四出交還禮服，二人只吃了頓簡單的晚餐。

蜜月方面則面等到疫情完結後再作打算，提到今次婚禮一切從簡，很多都是臨場發揮，而他們亦希望疫情結束後可以再舉行晚宴，招呼一眾親朋戚友。

▲ 二人表示暫無造人大計。（東星圖片）

袁偉豪喜歡小朋友

早前有傳張寶兒有喜，不過寶兒在婚禮當日已否認此事。

今日問到袁偉豪與太太的造人大計時，他表示一切要愛寶兒的意願，因為現時太太很享受事業上的衝刺。

但他不禁稱自己很喜歡小朋友，也不否認想當爸爸，可是愛妻號的他表示不想打亂太太的工作計劃，可是半說笑補充稱除非有意外驚喜的出現。

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