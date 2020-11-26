【新冠肺炎】本港新增81宗確診個案　13宗源頭不明

▲ 本港新增81宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（26日）新增81宗確診個案，包括6宗輸入個案及75宗本地感染，其中13宗為源頭不明個案，62宗與其他個案相關，59宗與歌舞群組相關，跳舞群組累計311人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者年齡介乎15歲至85歲，34男47女，其中30宗是由社區檢測中心找出；另今日新增逾60宗初步確診個案。

6宗輸入個案的患者，包括曾到訪英國、埃及、馬爾代夫的人士、一名是俄羅斯經土耳其返港人士，兩名美國的機師；另有一名是仰光抵港人士，以及一位由羅馬尼亞抵港的海員。

今日有13宗源頭不明個案，包括一名福建中學15歲女學生。詳情即看：【下一頁】

此外，「跳舞群組」至今累計311人確診，包括一名於富信樓應診的醫生。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始今日表示，周六（28日）起將增加5間社區檢測中心，包括荔景社區會堂、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂以及油塘社區會堂。詳情即看：【下一頁】

另外，港府將於明日（27日）刊憲，由本周六（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑已感染新冠肺炎病人做檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩