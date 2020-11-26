【新冠肺炎】歌舞群組再增59人染疫　包括一名於富信樓應診醫生胡可滿

本港新冠肺炎疫情反彈，今日再增81宗確診個案，涉75宗本地感染，而歌舞群組多59人染疫，群組累計至今已有311人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者交代疫情。

張竹君表示，群組再多59人確診，包括一名於富信樓地下工作的一名兼職醫生胡可滿(第5,918宗確診個案)，於當處傍晚應診，11月23日不適，11月25日最後上班，同一診所工作的護士及清潔人員需要檢疫。中心會追蹤確診醫生發病前2日起，即11月21日或之後求醫的病人。

而昨日初步確診的兆景護老院員工今日確診(第5,928宗確診)，另外第5,947宗確診患者的家人於地利亞加拿大學校上學，該校需停課至檢測有結果。

她稱，發現群組患者曾訪之處亦有爆發，涉及跳舞及食飯活動，新增地方包括石硤尾彩龍大酒樓、黃大仙彩龍皇宮大酒樓、飛鳳街Band Stage Live Music；亦有多名病人曾到尖沙咀及銅鑼灣菲力偉女子健美中心參與瑜伽或伸展活動班，同組亦6、7人，另有2間音樂跳舞場所，包括太子道西「樂陶演藝中心」及「A&B Dance Studio」。

張竹君續指，當中Band Stage Live Music亦有5至7名到訪人士確診，包括有表演者亦曾到其他場合；連同該處在內再會增7個地方列入需強制檢測場所，11月後曾到訪有關地方的人士應盡快接受檢測。

被問及有否為群組病人做病毒基因排序，張竹君稱，根據港大分析曾到訪Starlight Dance Club病人的病毒基因，與早前帝苑酒店群組及藥房群組病人好相似。

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至今爆疫最大的歌舞群組昨日再多63人染疫，群組累計至昨日已有250人確診；包括一名一名於㕵角中心及馬鞍山仁安分科診所工作的婦產科醫生(第5,791宗確診個案)，另有一名兆景安老院員工昨亦初步確診，亦屬群組個案。詳情請見【下一頁】

政府將於明刊憲，周六（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑受感染病人做檢測，病人須在指示發出日期後2日內進行檢測，違例者可被罰款2,000元及被發出強制檢測令；若不遵從強制檢測令亦屬犯罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡