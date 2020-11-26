【新冠肺炎】13宗源頭不明個案涉小西灣福建中學15歲女學生　校方須停課和安排學生檢測

▲ 張竹君指，源頭不明個案包括一名小西灣福建中學15歲女學生。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（26日）新增81宗確診個案，包括6宗輸入個案及75宗本地感染，其中62宗與其他個案相關，包括59宗與歌舞群組相關；其中13宗為源頭不明個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案包括一名小西灣福建中學15歲女學生（個案編號：5931），校方須停課和安排學生檢測；一名大欖香港海關學院的25歲女見習關員（個案編號：5948），與她一起居住宿舍和接受培訓的10多名學員要接受檢疫或檢測；一名港怡急症室男護士（個案編號：5902），有數名緊密接觸者要接受檢疫。

13宗源頭不明個案詳情：

個案5882：22歲男，11月22日發病

個案5892：57歲男，11月23日發病

個案5895：45歲女，11月23日發病

個案5899：21歲女，11月18日發病

個案5902：27歲港怡急症室男護士，11月24日發病

個案5909：67歲女，11月24日發病

個案5913：58歲女，11月24日發病

個案5914：60歲男，無病徵

個案5916：65歲女，無病徵

個案5931：小西灣福建中學15歲女學生，11月20日發病

個案5936：21歲女，11月20日發病

個案5944：56歲男，無病徵

個案5948：海關25歲女見習關員，無病徵

食物及衞生局局長陳肇始今日表示，當局將增加5間社區檢測中心，包括荔景社區會堂、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂以及油塘社區會堂。詳情即看：【下一頁】

另外，港府將於明日（27日）刊憲，由本周六（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑已感染新冠肺炎病人做檢測。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙