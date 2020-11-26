【面授課堂】教育局指高小及中學暫未計劃停止面授課程　會緊密與衞生署及專家討論

▲ 教育局澄清未有全港停課決定 。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（26日）新增81宗確診個案，包括6宗輸入個案及75宗本地感染，其中62宗與其他個案相關，包括59宗與歌舞群組相關；其中13宗為源頭不明個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案包括一名小西灣福建中學15歲女學生（個案編號：5931），校方須停課和安排學生檢測；一名大欖香港海關學院的25歲女見習關員（個案編號：5948），與她一起居住宿舍和接受培訓的學員要接受檢疫或檢測；一名港怡急症室男護士（個案編號：5902），有數名緊密接觸者要接受檢疫。詳情請看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄下午出席記者會交代《施政報告》政策時，被問到疫情持續下，會不會公布停課，以及一旦停課會何時通知學校及家長，他表示疫情的確有變化，需要整個社會的努力，盡力維持及防疫的，教育局會緊密與衞生署及專家討論，是否需要再進一步在學校內收緊，兩邊的聲音都收到，因此一直以來根據醫療及及科學證據，一旦有任何決定時，希望盡量給予學校作準備，有時候比較難知道何時有決定，亦希望社會明白。

另外，他指今日有網上新聞指周一要停課，這個消息是錯的，呼籲市民不要做令大眾躁動的事。

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記者：徐紹軒