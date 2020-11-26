【施政報告2020】高中通識科將改名考評改合格與不合格　課本送審及課程內容刪減一半

▲ 最新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科，糾正科目被「異化」的問題。（資料圖片）

最新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科，糾正科目被「異化」的問題。教育局局長楊潤雄今午（26日）在記者會公布，通識科將維持「必修必考」，但評級將簡化為「合格」與「不合格」，並取消獨立專題探究（IES）及刪減課程內容令課時減半，當局將更改科目名稱，並將訂明重要學習概念、重視學習國家發展及《憲法》等，增設內地考察。

楊潤雄否認意圖弱化科目或改推「國教科」，但形容通識科過去被「污名化」、被指是「時事科」等，認為改革後可「重新開始」（new start），冀最快可在新學年落實。

維持必修必考 增內地考察

新高中通識科自2012年中學文憑試開始進行考核，楊潤雄表示，通識科的爭議從未停過，甚至被「污名化」，被指變成「時事科」、變成規範式應試模式及「思考二元化」等，形容社會對這科存在不信任，對教學造成困難。

政府綜合學校課程檢討專責小組建議，同時回應社會關注，決定按通識科課程宗旨和目標，精簡課程內容、鞏固知識基礎，以及優化教材及考評安排。至於刪減內容細節及科目的新名稱，楊潤雄說仍有待課程發展議會商討，又說「愈快推愈好」，如果明年9月能夠實施，當局亦不會猶豫。

楊潤雄指，科目將維持「必修必考」，但中學文憑試評級由原有7個評級（1至5**）改為只設「合格」與「不合格」，取消獨立專題探究，刪減課程內容及課時一半，原有250小時課時將減約100多小時；但同時增設內地考察，讓學生親身認識國情和國家發展，但不會計分，並會設立「適用書目表」，即通識科教科書將正式納入教育局送審機制。

楊潤雄指，課程重整後，將重視培養學生的正面價值觀及國民身份認同，以及「學習國家發展、《憲法》、《基本法》和法治」等，包括保留香港及國家發展、國家與香港關係等。

教育局亦會與大學等探討大學聯招方案，而現時正讀通識科的學生，則會沿用現有安排。

部分改動推翻專責小組報告 楊潤雄稱只是細節不同

楊潤雄在記者會上多次強調改動整體方向跟專責小組建議相同，稱「只係『細節』唔同」，但對比學校課程檢討專責小組花於9月提交建議，倡維持原有評級制度，IES僅列作選修，亦未提改名及增設內地考察等，被質疑是推翻小組報告，詳情請看：【下一頁】

楊潤雄解釋，過往考試評級的理據亦惹人懷疑，包括如何在考試內考核解難、綜合學科能力，現在的修改基礎為，局方覺得如果學生繼續學習，達到基本要求就足夠，不用以考評分辨學生應有幾多級。他強調科目仍有固定課時，稱其核心地位和重要性不是因為如何評分而定，「千祈唔好覺得唔再去分，佢就一定無哂心機去讀；或者調轉因為少咗考試壓力，反而學得更加好。」而現時有9成學生都取得2級或以上的合格成績，日後升大學門檻理論上由「3322」變成「332+合格（Pass）」。

IES方面，楊潤雄指既然專責小組建議不用必修，所以取消，相信可釋放空間，認為學生透過IES學習的自主學習能力，亦可透過其他科目培養。他強調無意圖弱化某一科，只希望「做得更加好」，認為科目維持必修必考，是反映當局重視這科目。

內地考察方面，他說考察配合中學階段起碼一次機會做考察的目標，認為未必需要額外花太多時間，強調考察不會成為學生成績一部分，科目評核只會看考試成績，詳情請看：【下一頁】。

至於課程內容如何刪減及組合，亦會交由課程發展議會討論，對於過去涉及較多爭議的「今日香港」單元會否被保留，楊潤雄說該單元亦涉及香港制度及經濟等，「唔好話唔畀討論時事就無咗『今日香港』」，並說一定會保留關於香港制度、發展、國家發展、國家與香港關係，以及一些世界性議題如環保及世界衞生的議題，並會向課程發展議會提出希望加入未來科技對生活影響的議題，「大體上維持以前通識大綱」，課程調節細節則交由專家討論。

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記者：徐紹軒、馮琪雅